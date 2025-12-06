薔薔主持《不熙娣》被網友罵吵　內心罵X你娘「不然你們自己主持」

記者葉文正／台北報導

由JUST IN XX鬼才設計師周裕穎以打造毛孩友善環境為願景，攜手時尚 CEO 溫筱鴻舉辦專屬於毛孩的時尚盛會「第二屆臺北萌寵時裝週」今日走秀，藝人薔薔今出席活動也上台走秀，王思佳則帶女兒來當評審，不過會後兩人並沒有一起受訪，薔薔則提到有人留言說她太吵，她則不爽回嗆：「不然你自己來主持呀！」

▲ 薔薔帶狗狗走秀 。（圖／記者黃克翔攝）

薔薔也談到最近加入《小姐不熙娣》，她也說：「慢慢培養默契，也是一種挑戰，還要花時間去揣摩，主持的人要一直全神貫注，我有時還會放空，有時真的太無聊了，對自己沒興趣的事，就會表現得不在乎一點，要調理心性，盡量跟大家看同一個方向。訪問演員，有時也沒有看他們的戲，若磁場不合就跳過，太無聊我會換人訪就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王心恬(左)與王思佳出席。（圖／記者黃克翔攝）

薔薔也透露，如果真的問不出東西，「就是交給其他兩人去問，我喜歡講低俗的東西，會比較有趣，慢慢學習，我也不看評論，有看小紅書，說我太吵，有人覺得我用來賓方式在應對主持，但我想跟誰就跟誰聊天，不會因為網友的留言改變自己。說我吵，那叫他自己來主持。我自在放鬆心情就好，勇於互動。努力學習。每一集結束我都會問製作人這樣ＯＫ嗎，他也有建議我雖然放了，但是沒有收回去。我想要訪許純美跟法拉利姊，或是TONY陳，想要做很多特殊的整形的話題，女生可能會有這方面問題，要看大家聊的屬性。」

▲薔薔喜歡女性化的剪裁。（圖／記者黃克翔攝）

這次第二屆臺北萌寵時裝週收到邀請，她認為是寵物的主題，「我本來沒什麼時間參加，在此也建議大家不要棄養自己的小動物，不要男女朋友分手就遺棄寵物，剛剛台上的狗狗沒有受控，但造型是設計師設計，我喜歡造型女人味一點，不能太陽剛，我會像人妖，凸顯身材要有腰身的感覺，禮服都是手工縫製，有驚人的效果。

▲薔薔說自己的狗狗已經走不動 。（圖／記者黃克翔攝）

提到自己的愛犬栗子，薔薔也說：「栗子很胖，年紀也大了，自己的狗還是有默契在，牠沒辦法出門，也沒多少酬勞，都不能動了，不想給牠生活的壓力，有不方便還要他撐住，牠有關節上的問題，眼睛跟肥胖都有問題，希望牠繼續健康活著。

薔薔說，聖誕節跟跨年會出國，現在幾天就快點出去，然後快回來，需要充電跟花時間跟YT會讓大家嚇到，會鞏固我自己的東西。