AAA傳粉絲無視廣播「害韓星罰站曬太陽」　畫面曝光網轟丟臉

南韓年度娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA）迎來十週年，今年首度移師來台舉辦，6、7 日連續兩天在高雄世運主場館登場，眾多韓流巨星齊聚一堂，吸引大批粉絲前往朝聖。然而，這場盛典卻驚傳現場秩序大亂的插曲。

▲AAA現場畫面。（圖／網友fishj0685526提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有網友透過Threads發文，並分享現場影片直呼場面「OMG超丟臉」，讓他不禁質疑「誰說台灣人比較有素質的？」根據該網友指出，由於現場部分粉絲的失控行為，導致原本順暢進行的「紅毯臨時喊卡」，不得不暫停活動以維持秩序。這突如其來的狀況，讓不少盛裝出席的藝人，只能無奈地在紅毯後面罰站曬太陽，場面一度尷尬。

透過網友曬出的影片可聽到，為了確保現場所有人的安全，現場廣播特別點名提醒，「尤其是二三樓的粉絲們」，強調在高樓層站起來是非常危險的。廣播中更透露，「韓國的主辦方也不斷提醒我們」必須加強控管，請求粉絲朋友們務必配合在位置上坐好，並冷靜下來一起來觀禮。

對於那些因為混亂而還沒找到位置的粉絲們，現場廣播也呼籲可以請工作人員協助入座，而非在走道上徘徊。這起因部分粉絲失控而導致紅毯暫停、藝人曬太陽的插曲，也在網路上引發大批網友對於追星習慣的熱烈討論。