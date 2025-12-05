劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉品言在6月初雙喜臨門，宣佈與連晨翔結婚且懷有身孕，她也於11月順利產下女兒。劉品言5日一連曬出多張在產房的照片，坦言一直都還沒好好看自己的生產紀錄，「打開一張張照片，再次深刻的體會，那天，是我生命裡最奇妙的一天。」

▲劉品言在11月生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言透露，當時自己分不清緊張與興奮的比例，但手術室裡專業又輕鬆的氛圍，讓她得以安心迎接孩子的到來。她也曬出自己在聽見女兒洪亮哭聲時落淚的照片，「感恩你平安健康，對你是既陌生又過分熟悉的心情，卻又在你躺在我懷裡的瞬間確定，我會永遠愛你。」

▲▼劉品言分享產房照。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言也細數從孕期一路走來的艱辛與專業團隊的陪伴，「明明只隔著肚皮，但什麼都要靠著專業醫師護理以及各種檢查，才能多知道你一些。」她也感謝產後照護團隊與主治醫師一路給予安定力量，「到人生轉變身分的一天，生產日點滴、麻醉、剖腹、縫合，文字只是幾個字，卻是多少人的心力。」

溫暖的分享引來網友紛紛留言「恭喜欸，寶寶未來顏值一定超高」、「那滴眼淚，實在太美好了」、「辛苦了！看了很感動」、「你真的是漂亮媽咪」。