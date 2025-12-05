《大蟒蛇》變喜劇！傑克布萊克「嘴砲救命」　被保羅路德搞瘋：他害我一直NG

記者蕭采薇／綜合報導

影史經典恐怖片《大蟒蛇》回來了！但這次不只要嚇你，更要笑死你！索尼影業推出的蛇年壓軸鉅片《大蟒蛇》（Anaconda），找來好萊塢兩大喜劇天王傑克布萊克與「蟻人」保羅路德聯手，將於12月24日聖誕夜爆笑上映。兩人在片中前進亞馬遜叢林，原本想重拍經典電影，卻遇上正牌巨蟒，只好展開一場「嘴砲大戰」求生。

▲《大蟒蛇》找來好萊塢兩大喜劇天王傑克布萊克，和「蟻人」保羅路德聯手。（圖／索尼提供）



首支預告曝光後，兩人無極限的「白爛練肖話」立刻引爆熱議。傑克布萊克更在花絮中大爆料，笑稱這對活寶根本不能對戲：「保羅路德每次都在攝影機後面耍白癡，害我一直笑場NG！」兩人展現的即興默契，讓這部驚悚片徹底歪樓成荒謬喜劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了電影本身有梗，片商更破天荒與知名漫才團體「娛人時代」合作，推出全台首創的「現場喜劇特別場」。觀眾在看電影前，能先欣賞結合劇情量身打造的沈浸式漫才演出，雙重享受一次滿足。

▲《大蟒蛇》把經典驚悚IP，改編成爆笑喜劇。（圖／索尼提供）

《大蟒蛇》描述一對從小一起長大的好友，為了中年翻身，決定深入叢林重拍他們最愛的經典電影《大蟒蛇：神出鬼沒》，沒想到卻讓原本荒唐的片場變成了真實的致命戰場。電影將於12月24日全台上映。