好萊塢反派專門戶中風逝！　田川洋行享壽75歲…演惡巫師走紅全球

記者陳芊秀／綜合報導

美國好萊塢日裔男星田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa）5日傳出因中風併發症離世，享壽75歲。他一生演過超過150部電影，曾演出《魔宮帝國》（改編自電玩《真人快打》）、《末代皇帝》、《007：殺人執照》、《藝伎回憶錄》，是好萊塢影壇的反派專門戶。

▲美籍日裔男星田川洋行中風併發症逝世，享壽75歲。（圖／翻攝自X）

據美媒《Deadline》報導，田川洋行因中風併發症，於美國時間周四（12月4日）清晨在加州聖塔芭芭拉逝世，家人陪伴在側，家屬向媒體證實消息。而他在《魔宮帝國》的電影、電視及遊戲版本中扮演邪惡巫師「尚宗」為廣大觀眾熟知，第一部電影當時製作成本為2000萬美元，但是在全球票房超過1億美元。除了《魔宮帝國》，他也在另一部改編電玩遊戲《鐵拳》的電影飾演邪惡的企業巨頭三島平八。

田川洋行1987年曾演出柏納多貝托魯奇執導的電影《末代皇帝》，接著開始在有亞洲風格的好萊塢大片演出，包括《007：殺人執照》、《珍珠港》、《決戰猩球》、《艾麗卡》、《藝伎回憶錄》和《47浪人》等片，並且展現自己的武術才能。他生前也與多位名導合作，一生演出超過150部電影，還有演出電視劇，與電玩遊戲合作等，演藝生涯長達40多年。