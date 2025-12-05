LIVE／IU、朴寶劍、舒華、IVE大咖降臨高雄　《ETtoday》14點直播

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮Asia Artist Awards（簡稱AAA）迎來10週年，今年首度來到台灣舉辦，6、7日連續兩天在高雄世運登場。首批來台參與盛會的韓星已在4日抵台，5日將迎來更大咖的IU、朴寶劍、CORTIS、Stray Kids、RIIZE、IVE、LE SSERAFIM等團體。《ETtoday》預計在下午2點準時直播，帶給粉絲現場第一手消息。

▲Stray Kids、RIIZE、IVE、LE SSERAFIM等咖降臨高雄，《ETtoday》14點直播。（圖／翻攝自AAA IG）



Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。

▲2025 AAA首次在台灣舉辦。（圖／翻攝自AAA IG）



參與兩天盛會的藝人先是在4日分批來到台灣，最後一批預計在5日抵達小港機場，《ETtoday》預計在「ETtoday星光雲」臉書、「韓星爆爆」臉書、「ETtoday星光雲」YouTube頻道於下午2點準時直播。