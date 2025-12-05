舒淇紫外線過敏險毀容！《尋她》素顏狂曬太陽　苦笑：每天都被導演氣

記者蕭采薇／台北報導

金馬影后舒淇身兼主演與出品人的新片《尋她》，將於12月19日上映。片中她卸下女神光環，飾演為了尋找失蹤女兒、不惜對抗整個村莊的農婦。除了素顏入鏡、苦練粵語，長期受紫外線過敏所苦的她，更得頂著烈日在甘蔗林拍攝。舒淇坦言一度猶豫，甚至在拍攝期間因理念不同「天天對導演生氣」，但唯獨一件事讓她樂在其中：「這角色不需要減肥，這是我最開心的！」

▲《尋她》舒淇演繹才剛臨盆，愛女就離奇失蹤的嶺南農村婦女。（圖／采昌提供）

舒淇多年來飽受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝。得知要在甘蔗林長時間外景拍攝時，她坦言起初很遲疑。但看過導演陳仕忠的短片後，被其獨特視角吸引，決定挑戰自我。為了保護肌膚，她戲外總是厚塗防曬，戲裡則展現出農婦最真實粗糙的質感。

拍攝過程火花四射，舒淇幽默透露常被導演「氣到」，兩人為了表演層次還是步到位爭執不下，「我和導演很多時候都在拉鋸，但這些碰撞非常有新意。」她形容這次角色「陳鳳娣」生命厚度很重，在男尊女卑的農村社會中壓抑求全，讓她直呼「特別苦」，但也更能觸動現代女性為了生活咬牙苦撐的共鳴。

▲《尋她》舒淇（右）為了真實詮釋角色，不僅素顏入戲、深入農村生活。（圖／采昌提供）

《尋她》描述嶺南蔗村農婦陳鳳娣（舒淇 飾）在暴風雨夜產女，女兒卻離奇失蹤。在流言與偏見的包圍下，她不信命運，獨自踏上尋女之路，也走向一場與封建傳統對峙的覺醒旅程。導演大讚舒淇「超越表演層面，是這部電影的靈魂」，外界更盛讚這是她繼《刺客聶隱娘》後最震撼的演出。