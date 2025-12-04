唸對「蛤蜊」圈粉小學生！　美女主播收家長私訊：以後只看妳播

記者陳芊秀／綜合報導

美女主播高毓璘有「主播界洪曉蕾」之稱，因為亮麗外型與專業的播報能力，開設社群平台吸引大批粉絲追蹤。她分享了一則來自家長的私訊，原來因為唸對「蛤蜊」，被小學生指定只看她播報的新聞。

▲高毓璘收到家長私訊。（圖／翻攝自臉書／高毓璘）

有一位家長在訊息中透露，家裡分別就讀小四跟小二的小朋友對主播高毓璘讚譽有加，兩個孩子表示「在電視上聽到第一位把『蛤蜊』音唸對的主播」，更因為這精準的發音，孩子當場「指定」，以後傍晚時段只看高毓璘播報的新聞。

收到這份來自小學生的「最高肯定」，高毓璘也開心地在社群平台上發文回應。她幽默寫下：「老師在上課，高主播有在聽！」並特別標註了「蛤蜊」的正確注音其實是「ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ」，而非大眾口語習慣的「ㄍㄜˇ ㄌㄧˋ」。她也藉此機會與粉絲互動，俏皮問大家：「你唸對了嗎？」

有網友開玩笑稱發音聽起來像「隔離」，有人坦言「我都唸葛力」、「是『拉啊』」。也有人擔憂讀音太標準反而沒人聽懂：「這樣說搞不好一堆人都聽不懂是在說什麼」。多數網友仍對高毓璘的專業給予高度評價，大讚「果然是名不虛傳的高主播，直接保送」。

▲「蛤蜊」的唸法在主播貼文的留言串引發討論。（圖／取自免費圖庫Pixabay）