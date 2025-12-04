4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔7月與職籃球星胡凱翔登記結婚，兩週後平安產下女兒，不時會分享育兒點滴。近日令她震驚的是，當老公幫小孩換完衣服後，她低頭檢查卻看到「誇張一幕」！

▲劉雨柔讓老公幫小孩換衣服。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



原來，胡凱翔完全把女兒的衣服上下弄顛倒了，形成領口在下面的景象，讓劉雨柔看了忍不住驚呼：「logo反了都沒發現嗎？！太誇張了吧！」

▲劉雨柔發現女兒穿的衣服上下顛倒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔完全不敢相信自己看到的這幕景象，「我的老天啊！生父一定要這麼鬧嗎？！你自己內褲會套頭上嗎？」雖然胡凱翔推託是她買的衣服太難穿，但她也一秒反擊：「這是你自己買的！還想拖人下水！」

▲劉雨柔完全不敢相信自己看到的這幕景象。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



對此，劉雨柔附上一個翻白眼的表情符號，並且無奈地說：「有一種娃，叫爸爸帶的娃。其實，我應該要剪一集『全紀錄』才對，畢竟生父每天都會有驚喜給媽媽。」

▲劉雨柔和胡凱翔育有一個女兒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）