BABYMONSTER後台菜色揭曉！龜記、牛肉麵、麻辣火鍋送入小巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團BABYMONSTER於2、3日一連兩天在台北小巨蛋舉行《LOVE MONSTERS》FAN CONCERT，門票開賣後迅速完售，連續兩晚共吸引2.4萬名粉絲到場支持，為新年初始的台北演唱會市場揭開熱鬧序幕。雅賢2日在台上透露待機室美食， 如今後台食物清單大公開，全是道地美食。

▲BABYMONSTER一連兩天在台北小巨蛋開唱。（圖／讀者提供）



據了解，BABYMONSTER後台菜色相當豐富，主食從牛肉麵、麻辣火鍋、滷味樣樣都有，手搖飲部分則是龜記的蘋果紅萱、蜜桃烏龍三分糖，而雅賢2日在台上透露後台有喝到「水蜜桃珍珠茶」，她大讚很好喝，極有可能就是蜜桃烏龍。

《LOVE MONSTERS》FAN CONCERT來到第二天，BABYMONSTER以〈WE GO UP〉揭開序幕，隨後接連帶來〈SHEESH〉、〈DRIP〉等作品，觀眾齊聲合唱，場內氣氛逐步升溫。作為迷你專輯《WE GO UP》發行後的首輪巡演內容，BABYMONSTER也透過〈PSYCHO〉、〈SUPA DUPA LUV〉、〈WILD〉等舞台，展現出更豐富的音樂層次與舞台表現。

▲BABYMONSTER準備花車繞場，歌迷嗨翻。（圖／讀者提供）



演出前夕，台北市區已提前進入演唱會氛圍，小巨蛋天幕輪播演唱會影像，捷運站與車廂內同步播放相關歌曲與成員視覺，讓粉絲從出發途中便能感受到演出氣息。場館內則準備本站限定的小怪獸造型紙花，演出過程中灑落全場，引發觀眾關注。