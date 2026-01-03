小學4年級失去媽媽⋯成東鎰問朴寶劍：何時最想媽媽？　他哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員朴寶劍性格宛如天使，對待周遭人事物皆很善良，他在《請回答1988 10週年》裡飾演「崔澤」，該角色幼年喪母，與戲外的他背景相似，他同樣在小學4年級失去母親。近日，他合體出演《請回答1988 10週年》節目，成東鎰聊起劇中最難忘一幕，他重現劇裡台詞問朴寶劍「何時最想媽媽」，向來感性的朴寶劍當場落淚。

▲▼成東鎰重現當年戲劇的台詞問朴寶劍「何時最想媽媽？」（圖／翻攝自tvN Joy YouTube）



《請回答1988》裡有一幕成東鎰送別母親的戲份，他向年幼喪母的「崔澤」傾訴心情，沈重表示「我好想媽媽，你何時最想媽媽？」，那一幕朴寶劍本人演繹地很好，紅著眼眶回答「每天都想」，逼哭許多觀眾。

▲朴寶劍當場落淚。（圖／翻攝自tvN Joy YouTube）



事實上，朴寶劍與角色「崔澤」相似，曾在採訪時坦言小學4年級就失去媽媽，「我沒有全家福照片，也沒有穿得正式去照相館照相的相片，長大後才發現原來連照片也是很珍貴的回憶。」從小喪母，每次只要講到媽媽話題，都會讓他忍不住眼眶紅。

近來朴寶劍出演《請回答1988 10週年》，成東鎰再次講起該句台詞，望著朴寶劍問「何時最想媽媽？」寶劍瞬間眼眶紅，最終掉下眼淚，羅美蘭則緩頰「又把他弄哭了，幹嘛把他（寶劍）弄哭啦。」雖是在聊戲劇內容，但粉絲深知寶劍成長環境，不捨留言「媽媽在天上看到寶劍一定很欣慰」、「寶劍有好好長大」。