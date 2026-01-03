陸網美睡完7大咖男星「預告今晚公開大尺度照」！　揭和鹿晗床照真相

記者田暐瑋／綜合報導

大陸白富美網紅司曉迪2日爆料和多位大咖男星有親密關係，還表明鹿晗是自己「最愛的男人」，甚至PO出兩人躺在床上的私密照，引發軒然大波。鹿晗工作室第一時間發聲明嚴正反擊，3日中午司曉迪突然改口，稱兩人「只是朋友」，更轉戰陣地放話暗示會曝光更多「敏感內容」。

▲司曉迪預告公開更多勁爆內容。（圖／翻攝自微博）



司曉迪意有所指稱和鹿晗關係匪淺，鹿晗工作室火速發聲明反擊，她3日中午被曝光一段粉絲群中的對話音檔，坦言和鹿晗只是朋友，所謂的床照只是鹿晗聚會中喝醉了，她趁機拍下的照片。之後她稱抖音帳號已被封鎖，轉戰X繼續發文，大讚鹿晗是很好的人：「空間裡我不會說鹿晗什麼，鹿晗很棒，你們沒有追錯。」

司曉迪稱，許多男藝人為了壓制熱搜和刪除負面新聞，會私下花錢進行「台面下操作」，因此決定轉戰X平台，宣布3日晚間22點半將會開直播，點名林更新、屈楚蕭、周奇、蔡徐坤等人，預告將公開敏感內容，「好好看看你家哥哥另一面吧！」更拿出當初吳亦凡的案例：「記得吳亦凡當初信誓旦旦說啥來著，後來呢？打臉了嗎，你們家哥哥收買國內平台行，收買不了馬斯克吧！」

