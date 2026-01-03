63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

陸名媛點名鹿晗、檀健次：頂流全睡完
冷到不想洗澡！他喊1句話爆共鳴
徐凱希揭跨年主持「10分鐘內幕」
63歲范怡文成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

記者蔡琛儀／台北報導

歌手范怡文在演藝圈多年，24歲時轉戰服飾業，從台灣做到大陸市場，資本額一度超過2億台幣，不過就在事業巔峰之際，她遭親姊背叛，一夕之間從億萬CEO變成鉅額欠款的債務人，付完員工資遣費和貨款後身上剩不到400元台幣，吃、住都靠朋友接濟。

▲范怡文登上2026府城新年音樂會舞台。（圖／翰森娛樂提供）

近幾年范怡文回歸歌壇，靠零星演出、變賣珠寶維持生活，近期行程滿檔的她，今（3日）登上2026府城新年音樂會舞台，31日還要在台北舉辦「玩家玩音樂」演唱會，為樂迷帶來不同形式的音樂體驗。范怡文昨與交響樂團彩排，她第一次與交響樂團合作，現場龐大的樂團編制與層次分明的音樂，也讓她感受到前所未有的震撼與開心，直言「唱起來特別過癮」。

新年音樂會中，范怡文除了獨唱〈魂縈舊夢〉揭開演出序幕，也與趙詠華合唱〈這些日子以來〉，並詮釋〈你是我前世的知己〉、〈新不了情〉等華語經典，以成熟低嗓在交響樂襯托下，唱出跨越年代的情感記憶。重量級音樂製作人鮑比達還特別南下看她演出。

▲▼范怡文登上2026府城新年音樂會舞台。（圖／翰森娛樂提供）

▲鮑比達來力挺范怡文，右為李建復。（圖／翰森娛樂提供）

范怡文的女兒近日返台與她一同跨年，但因她整個1月行程緊湊，除了台南新年音樂會外，還需全心準備專場演唱會，暫時無法好好陪女兒吃吃喝喝、到處走走，只能把相聚的心情，化作舞台上的每一首歌。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

范怡文

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！　名媛網美點名鹿晗、檀健次：頂流全睡完了

被曹西平暗戀30年　陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

小學4年級失去媽媽⋯成東鎰問朴寶劍：何時最想媽媽？　他哭了

陸網美睡完7大咖男星「預告今晚公開大尺度照」！　揭和鹿晗床照真相

大S兒女「在家叫她阿姨」　汪小菲妻曝真實互動昔誇：親媽教得好

他出生40天就遭棄養「回原生家庭還被趕」　如今開店當老闆大翻身！

看蔡依林演唱會「花6990卻是990視野」！女主持PO現場畫面：什麼也看不到

Lulu跟陳漢典不忍了　富士山拍婚紗婚禮地點曝光

