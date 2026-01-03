ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
date 2026-01-03
冷氣團發威「北台白天僅13度」
林襄爆鬧翻經紀人遭冷凍
陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！　名媛網美點名鹿晗、檀健次：頂流全睡完了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸娛樂圈再爆新魔嫂的毀滅爆料！大陸網美司曉迪2日接連點名多位頂流男星，拋下一句：「姐30了，所有頂流都睡完了！」引發全網熱議，被點名的包括鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，且還PO出聲稱是和鹿晗的床照，以及和檀健次有親密關係的對話紀錄，引發全網關注。

▲司曉迪爆料睡完頂流男明星。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪爆料睡完頂流男明星。（圖／翻攝自微博）

司曉迪聲稱曾與多位頂流男星有過私密關係，其中點名鹿晗是「最愛的男人」，還PO出一張床照，稱照片中男子就是鹿晗；除此之外，一線小生檀健次也被踢爆2022年和她有約過夜，衣服還忘在女方家，照片也被翻出的確是檀健次曾穿過的同款。

▲司曉迪爆料睡完頂流男明星。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪爆料睡完頂流男明星。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪爆料和鹿晗的私密照。（圖／翻攝自微博）

不只如此，司曉迪還公開了和范丞丞及其他友人玩樂喝酒的影片，連已經入獄的吳亦凡都被指稱和她曾舌吻過，另一方面也曝光了和林更新要約見面的對話，不過內容並無露骨字眼及畫面，許多人指出，爆料內容缺乏完整的時間線和權威證據，聊天記錄也無時間證明，照片更被懷疑是AI合成。

▲司曉迪爆料睡完頂流男明星。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪爆料睡完頂流男明星。（圖／翻攝自微博）

此外，司曉迪曾捲入多起戀情爭議，可信度受到質疑，不過此事件仍掀起高度關注，相關話題的瀏覽次數短時間內突破數十億，被戲稱為「內娛可汗大點兵」、「0103可以列入內娛闢謠日」、「內娛工作室最忙的一天」、「內娛D社開年第一爆」。

▲司曉迪爆料睡完頂流男明星。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪爆料和檀健次的對話。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪爆料睡完頂流男明星。（圖／翻攝自微博）

▲司曉迪爆料和林更新的對話。（圖／翻攝自微博）

涉事藝人工作室發表聲明

－鹿晗工作室：昨夜今晨，針對豆瓣、微博、抖音、小紅書等各大平臺上對鹿晗先生私生活的大規模造謠與誹謗，我工作室已委託律師依法固定證據數十條，同時已經進入相關法律程序中。我工作室再次提醒廣大網友，任何個人或組織如繼續通過捏造、散布謠言等方式侵害鹿晗先生名譽，均需依法承擔相應的法律責任。請立即停止傳播不實信息，並刪除已發布的相關內容。

－檀健次工作室：近期，網路平台出現涉及我工作室藝人的失實、誤導信息，我們已委託律師安排證據固定，並將採取必要措施合法維權。請廣大網友理性甄別網路信息，共同維護健康的網路環境。

－范丞丞工作室：今日凌晨，某博主再次發布與我司藝人相關的偷拍內容及將不相關素材添油加醋混淆視聽，蓄意引導公眾對其私人關係進行無端揣測，此種行為已嚴重損害藝人名譽。我們本無意陷入循環自證，但為維護藝人合法權益、以正視聽，現作出最終嚴肅聲明：二人從未有過任何形式的單獨見面或私下往來。在多年前的多人聚會場合中出于社交禮儀與該博主僅為點頭之交，卻被該博主偷拍侵犯隱私並多次配以遐想文字傳播至社交平台誤導大眾。

－林更新工作室：針對各平臺不實信息已取證並委託律師處理。如 iamroosie 女士所說患有病症屬實，希望她早日康復、身心健康。祝大家假期快樂！

－黃明昊工作室：今日，在無任何事實支撐、無任何證據鏈條的情況下，某自媒體帳號惡意捏造並傳播關於我司藝人黃明昊先生的不實言論，現嚴正聲明如下：該自媒體帳號發布的關於黃明昊的信息均為毫無事實依據的謠言！此帳號肆意散布虛假內容，已嚴重侵犯黃明昊的名譽權，擾亂網絡傳播秩序，已對藝人聲譽造成不良影響。我司已留存相關證據，將依法追究造謠傳謠者的法律責任。

－周奇工作室：針對某網絡用戶對我方藝人周奇先生的不實言論，我方已委託律師團隊取證並採用法律手段維護周奇先生的合法權益，對任何觸犯法律的行為絕不姑息！感謝大家一直以來對周奇先生的支持，互聯網非法外之地，望大家不信謠、不傳謠，共同抵制損害他人合法權益的行為，維護和諧健康的網路環境。

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

