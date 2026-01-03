被曹西平暗戀30年　陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

記者葉文正／台北報導

陳亞蘭領灣軍台首部歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》今天開鏡，LONG STAY 深入地方讓傳統文化走進生活，演員包括王彩樺、白雲、莊凱勛與朵拉等人，不過陳亞蘭今天聽到已故藝人曹西平曾暗戀她30年她非常驚訝：「如果早知道應該會考慮。」

▲ 陳亞蘭全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》記者會-陳亞蘭。（圖／記者黃克翔攝）

陳亞蘭提到與曹西平淵源，「跟曹大哥合作是在綜藝節目有參加過，他後來去照顧家人就比較沒有接觸，他暗戀過我？請幫我畫腮紅，不過我之前聽過暗戀我的都是女生，例如小禎說他從小想嫁給我，但我沒有聽曹大哥說過，我知道的話我可能會考慮。」

▲陳亞蘭全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》記者會-莊凱勳(左起)DORA謝雨芝,陳亞蘭,王彩樺,白雲。（圖／記者黃克翔攝）

王彩樺則表示：「跟曹西平是在秀場接觸，後來上綜藝節目也會遇到，他很疼我，不過私底下沒有互動，我都是在臉書上看他動態，看到他發文會去按讚，他離開讓我們很心疼捨不得，希望曹大哥一路好走。」

▲白雲提到現在比較無法蹲。（圖／記者黃克翔攝）

白雲：「我很尊重曹大哥，我們不會多聊，我也被他罵過醜八怪，我就跟他說：曹大哥這樣罵是正確的，我就不反駁了，他後面可能覺得我們後輩藝人倫理觀很差，覺得一代不如一代，反正時代一直在演變，要改變自己的觀念，他是真性情的人。」

▲ 陳亞蘭全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》記者會-莊凱勛。

而白雲兩年前在家中不慎跌倒，導致頸椎椎間盤突出，合併雙側神經孔狹窄，花了85萬元開刀，並換了三個人工椎間盤，他說現在一切安好，比較不能蹲 一蹲就麻，久蹲會麻。

▲曹西平驟逝引起大家無盡思念。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）