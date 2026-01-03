ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨／AV女神「特殊性癖」男友怒分手
下周強冷氣團「不排除升寒流」
「華航林依晨」生了！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin 蔡依林 汪小菲 大S 五月天 冠佑 何穗 陳偉霆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

記者葉文正／台北報導

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，即將迎來四強首戰，不過此時，安心亞卻因為工作因素遺憾退賽，正式進入「七人比賽、不補廚助」的全新階段。

▲姚淳耀(左)與鄭淳豪(右)首度搭檔，兩人比心示愛。（圖／華視提供）

▲陳庭妮突然現身。（圖／華視提供）

場上僅剩四位頂尖名廚Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與三位明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀並肩作戰，迎接更加殘酷的考驗。本集同步啟動前所未有的「經營型賽制」，不只比廚藝，還要拚服務、比應變，更要考驗誰最有能力經營一家餐廳。顧客是否願意給出「服務費」也成為關鍵積分，累積到最後，總積分最高的主廚與明星廚助，將雙雙抱走各 100 萬元冠軍獎金，戰局全面升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲姚淳耀(左)與鄭淳豪(右)首度搭檔，兩人比心示愛。（圖／華視提供）

▲姚淳耀(左)與鄭淳豪(右)首度搭檔，兩人比心示愛。（圖／華視提供）

開賽前，節目一口氣分好接下來四場比賽組合，分組現場卻出現前所未見的畫面，過去總是「秒被搶走」的胡宇威這次翻牌後竟然乏人問津！鍾欣凌忍不住當場笑虧：「大家以前搶著要你，現在沒有人要你！」

▲姚淳耀(左)與鄭淳豪(右)首度搭檔，兩人比心示愛。（圖／華視提供）

▲明星廚助林予晞。（圖／華視提供）

反觀林予晞卻成為全場焦點，意外陷入多角關係，鍾欣凌一看局勢立刻補刀：「這個關係複雜了！」進入第二輪，Will高郁皓轉向選擇林予晞，鍾欣凌笑說：「你這跟追求愛情一樣，就是死纏爛打。」沒想到Will高郁皓的理由竟然是「要回應予晞第一輪選擇他」，卻立刻被鍾欣凌神吐槽：「但她現在走了！」Will 回應：「可是該做的還是要做啊！」林予晞立刻氣喊：「什麼叫該做的！」全場瞬間笑翻。

比賽當天早上，明星廚助全員投入外場準備。姚淳耀緊張坦言：「我真的沒有做外場的經驗，壓力很大。」胡宇威也直呼挑戰度爆表：「以前都不是我講菜，這次要自己來真的很難。」林予晞則俏皮亮出她的「祕密武器」！用不同顏色標籤紙做的小抄，還戴上梳化組送給她的「全村的希望」髮夾，既幽默又可愛。

比賽正式開始後，陳庭妮突然驚喜現身，讓胡宇威當場冷汗直流。陳庭妮笑說：「我今天無事一身輕，就是來吃飯的，原來被服務的感覺這麼好！」姚淳耀立刻上前倒水，陳庭妮俏皮問：「現在是在搶生意嗎？」姚淳耀秒回：「對！先搶先贏！」胡宇威也不甘示弱衝上前詢問是否要加水，卻被陳庭妮笑回：「不好意思，我們已經被服務過了。」一來一往逗得全場笑聲不斷。賽後，何順凱慎重公布結果，直言有顧客不滿意料理、也有人未給服務費，提醒所有人：「請大家繼續加油！」經營壓力正式浮上檯面。

進入下一場比賽前，鍾欣凌宣布全新組合，姚淳耀與鄭淳豪首度搭檔，兩人竟然直接比心示愛，胡宇威嫌棄直呼：「好噁心喔！」林予晞也補刀：「剛吃飽欸！」姚淳耀卻樂得自稱「雙淳」，更帶著鄭淳豪喊出口號：「大家好，我們是『淳愛組』！」讓全場邊翻白眼邊大笑。

下一輪備料難度再升級，胡宇威與陳勇孝挑戰台灣少見的高難度料理，胡宇威表示最費工的是處理鮑魚，陳勇孝更透露這道菜是新加坡廚界教父黃清標親傳，讓胡宇威震驚不已。另一邊，林予晞自嘲：「我真的比較適合外場吧，我快兩個小時都在切紅蘿蔔。」姚淳耀也苦笑表示自己兩小時都在處理不能清洗的蘑菇，只能一顆顆擦乾淨，直呼「真的不簡單」。 完成備料的那一刻，明星廚助們都喜悅歡呼：「終於完成了！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

胡宇威陳庭妮

推薦閱讀

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

14小時前

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！　名媛網美點名鹿晗、檀健次：頂流全睡完了

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！　名媛網美點名鹿晗、檀健次：頂流全睡完了

12小時前

被曹西平暗戀30年　陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

被曹西平暗戀30年　陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

12小時前

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

1/2 20:46

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

6小時前

小學4年級失去媽媽⋯成東鎰問朴寶劍：何時最想媽媽？　他哭了

小學4年級失去媽媽⋯成東鎰問朴寶劍：何時最想媽媽？　他哭了

12小時前

雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

1/2 13:28

陸網美睡完7大咖男星「預告今晚公開大尺度照」！　揭和鹿晗床照真相

陸網美睡完7大咖男星「預告今晚公開大尺度照」！　揭和鹿晗床照真相

9小時前

大S兒女「在家叫她阿姨」　汪小菲妻曝真實互動昔誇：親媽教得好

大S兒女「在家叫她阿姨」　汪小菲妻曝真實互動昔誇：親媽教得好

1/2 19:30

他出生40天就遭棄養「回原生家庭還被趕」　如今開店當老闆大翻身！

他出生40天就遭棄養「回原生家庭還被趕」　如今開店當老闆大翻身！

1/2 23:47

Lulu跟陳漢典不忍了　富士山拍婚紗婚禮地點曝光

Lulu跟陳漢典不忍了　富士山拍婚紗婚禮地點曝光

1/2 23:24

看蔡依林演唱會「花6990卻是990視野」！女主持PO現場畫面：什麼也看不到

看蔡依林演唱會「花6990卻是990視野」！女主持PO現場畫面：什麼也看不到

12小時前

熱門影音

蔡尚樺跨年

蔡尚樺跨年
持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...

持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...
蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」

蔡依林演唱會結束：想衝回家　許願「想下午兩點開始唱」
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
蔡依林驚〈說愛你〉很紅　「反應好之後都不唱XD」

蔡依林驚〈說愛你〉很紅　「反應好之後都不唱XD」
張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ
鍾欣凌狀況外XD　突然問候笑到停不下來

鍾欣凌狀況外XD　突然問候笑到停不下來
蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮

蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮
工作人員緊張忘詞　鍾欣凌機智救援

工作人員緊張忘詞　鍾欣凌機智救援
韓啦啦隊自我介紹遭打斷　圓圓挨罵發文致歉

韓啦啦隊自我介紹遭打斷　圓圓挨罵發文致歉
蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蕭亞軒回來了「台下藝人全跟唱」　跨年夜宣告：演唱會見！

蕭亞軒回來了「台下藝人全跟唱」　跨年夜宣告：演唱會見！

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

看更多

吳麗萍進軍泰國？！　泰男團BUS魔性翻唱CORTIS〈GO!〉

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前32

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

1小時前10

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

1小時前44

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

1小時前124

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1小時前0

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

2小時前20

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

3小時前51

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

3小時前10

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

4小時前10

BABYMONSTER後台菜色揭曉！龜記、牛肉麵、麻辣火鍋送入小巨蛋

4小時前85

陸網美睡大咖男星「遭闢謠被抓包刪文」　再吐11字網全傻眼

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程
    14小時前5043
  2. 陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次
    12小時前2621
  3. 被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」
    12小時前2618
  4. A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！
    1/2 20:4669
  5. 震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？
    6小時前81
  6. 小學4年級失去媽媽⋯成東鎰問朴寶劍：何時最想媽媽？　他哭了
    12小時前8
  7. 雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光
    1/2 13:28162
  8. 陸網美睡完7大咖男星「預告今晚公開大尺度照」！
    9小時前3213
  9. 大S兒女「在家叫她阿姨」汪小菲妻曝真實互動
    1/2 19:3081
  10. 他出生40天就被棄養　如今開店當老闆！
    1/2 23:47205
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合