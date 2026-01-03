才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

記者蕭采薇／台北報導

讓影迷苦等25年，經典穿越神劇《尋秦記》終於以電影版回歸，由古天樂領軍，林峯、宣萱、郭羨妮等原班人馬全員到齊，掀起一波巨大的「回憶殺」。身兼總監製與主演的古天樂跑宣傳跑到過勞傳出進醫院，沒想到馬上又宣布好消息，他和宣萱將於1月8日一同來台，久違和影迷見面。

▲經典港劇《尋秦記》睽違25年，以電影版形式原班人馬回歸。（圖／華映提供）

古天樂對此片寄予厚望，連日來馬不停蹄地跑宣傳，希望能開出紅盤。然而，2日晚間卻驚傳他突然缺席映後活動，更有消息指出他因宣傳太過操勞而緊急送醫，讓粉絲相當憂心。不過，敬業的古天樂隨即拋出震撼彈：他將親自飛抵台灣宣傳。

被譽為香港演藝圈「拼命三郎」的古天樂，為了這部嘔心瀝血之作可說是親力親為。原定昨晚他將出席香港的多場映後見面會，卻在活動開始前一刻臨時取消，獨留其他演員撐場。隨後便有港媒爆料，古天樂因連日高壓工作導致體力透支，已秘密入院檢查。

▲古天樂為《尋秦記》勤跑宣傳。（圖／華映提供）

儘管身體微恙，古天樂心繫的仍是支持多年的影迷。片3日驚喜宣布，古天樂確定將於近期來台宣傳《尋秦記》。這將是他睽違10多年後，再次為了宣傳電影作品公開造訪台灣。據悉，古天樂深知台灣觀眾對《尋秦記》IP的熱愛，堅持「無論如何一定要親自去一趟」，展現對台灣市場的高度重視與誠意。

▲古天樂重穿上《尋秦記》的經典踢恤，掀起一波回憶殺。（圖／華映提供）

《尋秦記》電影版延續電視劇劇情，講述秦王嬴政登基後的故事，不僅有精彩的科幻穿越元素，更重現了當年項少龍與烏廷芳、琴清之間的愛恨糾葛。古天樂感性表示：「能把這些老搭檔再次聚在一起，本身就是一個奇蹟。」他坦言這部電影是送給粉絲的禮物，也希望能透過大銀幕，讓新舊觀眾感受到這份跨越25年的感動。電影全台熱映中。