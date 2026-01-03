ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨／AV女神「特殊性癖」男友怒分手
下周強冷氣團「不排除升寒流」
「華航林依晨」生了！
福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

記者吳睿慈／台北報導

南韓男團EXO最強主唱CHEN啟動首次亞洲巡迴個人演唱會《Arcadia》，特別以台北起跑，他3日於TICC台北國際會議中心開唱，開場以〈No Gravity〉及〈Fall In Love Again〉揭開序幕，自信展現他被韓國公認為教科書等級的歌唱實力，輕鬆狂飆高音，也表達思念：「大家好，我是CHEN，好久不見！真的好想你們，新年的第一場演出獻給你們，太幸福了！」

▲▼EXO CHEN 。（圖／INB100提供）

▲EXO CHEN於3日在台會粉絲 。（圖／INB100提供）

出道邁入第14年，粉絲給予最強而有力的支持，CHEN內心充滿感動，想著如何讓粉絲也感受到他對大家的重視，這次個人演唱會打破歷年韓星活動的粉絲福利天花板，全場每位粉絲都是CHEN親自拿著手機一對一自拍，就是要用最有溫度的方式，向粉絲一一當面表達感謝之情，堪稱是偶像與粉絲之間的雙向奔赴典範，因此現場粉絲更顯得幸福洋溢。

▲▼EXO CHEN 。（圖／INB100提供）

▲EXO CHEN現場還下台與粉絲合唱 。（圖／INB100提供）

CHEN透露昨天到台灣就立刻把想吃的美食都吃到了，大讚台灣的香腸好吃，小籠包也非常美味，但推薦大家一定要到現場享用，介紹完專業吃法之後，直說：「天啊，真的好好吃，想起來就覺得餓了！」問候粉絲之後，CHEN演唱飽含溫柔情感的抒情歌曲〈I Don't Even Mind〉、〈My Dear〉，台下粉絲聽得如癡如醉。

演唱會來到安可時，CHEN更驚喜走進觀眾席，親自邀請粉絲合唱，粉絲一字不漏地唱完，讓他大感佩服，現場稱讚：「我來台灣之前，有偷偷期待你們的唱歌實力，我想要給在座的各位一百分！」

▲▼EXO CHEN 。（圖／INB100提供）

▲EXO CHEN與粉絲的愛雙向奔赴，最狂福利全場逾千人一對一自拍。（圖／INB100提供）

CHEN帶給粉絲滿滿驚喜，歌迷當然也製作了應援影片，抱著感動的情緒，他最後唱完壓軸歌曲〈Best Luck 〉，並激動地表示：「上次演出之後，我一直想再回來，我真的是把全韓國最厲害的樂手都帶來了，未來我會再用更帥氣的樣子回來找你們的，你們也要一直健康，用漂亮的樣子見面，我們約定好了喔！」相約下一次見面，為粉絲留下一夜美好記憶。

