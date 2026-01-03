陸網美睡大咖男星「遭闢謠被抓包刪文」　再吐11字網全傻眼

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者王靖淳／綜合報導

大陸網美司曉迪昨（2）日發文爆料，宣稱自己睡過圈內多位頂級男星，其中遭點名的有鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，並預告今晚將公開大尺度照。消息一出，立刻掀起網友熱烈討論。不過，稍早有眼尖的網友發現，爆料的貼文似乎已悄悄刪除。

▲▼司曉迪。（圖／翻攝自微博／iamroosie）

▲司曉迪。（圖／翻攝自微博／iamroosie）

司曉迪聲稱曾與多位頂流男星有私密關係，更直接點名鹿晗，直呼對方是她「最愛的男人」，甚至PO出一張大尺度床照，信誓旦旦地指稱「照片中的男子就是鹿晗。」除了鹿晗遭點名，一線小生檀健次也被司曉迪踢爆「2022年和她有約過夜。」隨後更公開林更新與她約見面的對話，以及她與范丞丞及其他人玩樂的影片，並自爆和吳亦凡舌吻過。

▲▼司曉迪。（圖／翻攝自微博／iamroosie）

▲司曉迪刪文後發布11字內容。（圖／翻攝自微博／iamroosie）

面對司曉迪的毀滅式爆料，有眼尖的網友發現，繼多位藝人發布闢謠聲明後，司曉迪便火速清空了爆料貼文，讓原本充斥著各種截圖的社群頁面，瞬間變得乾乾淨淨。隨後她更發布11字貼文，並感性表示：「新的一年，我要好好愛自己。」貼文曝光後，再度吸引大批網友朝聖留言。

