陳惠婷沉澱2年再單飛！　「多重身分切換」：學著跟自己相處

▲陳惠婷推出新單曲。（圖／躁音製造所提供）



記者翁子涵／台北報導

陳惠婷推出全新個人單曲〈甜蜜叛逆期〉，這兩年間她歷經Tizzy Bac新專輯發片與巡演期，再到接任金音獎評審主席，在多重身分的切換中，提供了更多觀察生活的機會，同時給予個人創作更深的沉澱與淬煉，發表這首成人叛逆自白的新單曲。

陳惠婷表示，她的個人創作比起樂團作品，相對更隨心所欲一些，是滿足自我創作慾的表現。「我是一個期望自己能有固定創作產量的音樂工作者，樂團的經營有一定規律，而現在是一個適合轉進個人作品發表的時間，就順勢發表了，其實就是問行事曆啦。」她也分享，新歌的靈感多半來自日常生活與情感觀察，對生命的反思，更多的時候只是一種靈光乍現。



談及這段兩年的心境轉折，她說：「創作者在觀察世界，也在觀察自己。我們都在學著如何與世界相處，但更重要的，是跟自己相處，畢竟你才是與自己相處最久的人。與其過度在意世界，不如在意自己。從青少年進入成人階段，我們都經歷一大段社會馴化，有的人游刃有餘，有的人感到痛苦，但所有的歷程都是循環的。當學會迎合世界之後，下一個階段，就是適度地反撲，也才有了這首歌的誕生：如果不想的話，就不要吧。」



她補充道〈甜蜜叛逆期〉正是在這樣的生活縫隙中浮現，「更多時候只是靈光乍現，說實話，成人要 emo 或許不合時宜，但也正因為依然敏感的心，讓我們可以不斷發問、不斷思考，持續反覆辯證自我，給自己停下來的時間，讓我們有機會成為自己喜歡的大人。」

