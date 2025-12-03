ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《藥師少女的獨語》爆翻拍真人！選角曝光
邱澤、許瑋甯婚禮太甜！《當男人戀愛時》重返排行榜　網瘋朝聖：來看紀錄片

記者蕭采薇／台北報導

邱澤與許瑋甯28日在文華東方酒店完成婚禮，如偶像劇般的婚禮現場照、與兒子Ian的溫馨互動，連日來洗版各大社群平台。這股粉紅泡泡甚至延燒到串流平台，兩人的定情作《當男人戀愛時》近日竟奇蹟似地「回春」，衝回Netflix台灣排行榜前十名，被網友戲稱是：「最強的愛情紀錄片！」

▲▼ 邱澤，許瑋甯 婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱澤、許瑋甯上月底在文華東方酒店舉辦婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

《當男人戀愛時》於2021年上映，當時在大陸與台灣都創下驚人票房，邱澤飾演的台客「阿成」與許瑋甯飾演的「浩婷」，那段揪心又充滿遺憾的愛情故事賺人熱淚。如今隨著兩人在現實生活中修成正果，並舉辦盛大婚禮，許多影迷為了重溫兩人「愛萌芽」的瞬間，紛紛在週末打開Netflix二刷、三刷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Netflix最新數據顯示，《當男人戀愛時》在婚禮結束後的週末，瀏覽量直線飆升，直接殺進台灣電影排行榜前十名，最高更曾到第二名，與近期上映的好萊塢新片並駕齊驅。不少網友紛紛留言：「看完婚禮照片再來看電影，嘴角都會不自覺上揚」、「以前看是虐戀，現在看是紀錄片」、「這根本是婚禮的最強售後服務」、「原來阿成跟浩婷的結局在現實裡，圓滿了」。

▲▼《當男人戀愛時》邱澤、許瑋甯市場約會漏網片段。（圖／金盞花大影業提供）

▲《當男人戀愛時》是邱澤、許瑋甯定情作。（圖／金盞花大影業提供）

不僅影迷瘋狂，就連電影導演殷振豪在參加完婚禮時也曾打趣表示，看到邱澤和許瑋甯站在台上，「好像電影還沒殺青，還繼續在台上拍，看婚禮照片好像在看劇照。」如今電影重新翻紅，也印證了這對「銀色夫妻」的強大號召力。

▲▼ 邱澤，許瑋甯婚宴 -程偉豪，殷振豪，金百倫。（圖／記者黃克翔攝）

▲《當男人戀愛時》監製程偉豪、導演殷振豪、監製金百倫，是邱澤、許瑋甯的媒人。（圖／記者黃克翔攝）

當年電影中阿成與浩婷未能白頭偕老的遺憾，如今在現實世界中，由邱澤與許瑋甯用最幸福的婚禮、以及可愛的兒子Ian，補寫了最完美的結局。這部《當男人戀愛時》也從一部催淚愛情片，正式升格為見證兩人愛情的「經典紀錄片」。

 

