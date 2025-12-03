ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2025陸劇主角人氣TOP 10
曖昧對象忽冷忽熱？ 3招調整心態
《動物方城市2》藏7大彩蛋！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Ella 陳嘉樺 小宵虎南 濱崎步 柳俊烈 梁佑南 周湯豪 周冠威

陳妍希新劇「11歲差姐弟戀」開播　5吻戲太禁忌…原著2設定改掉了

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希主演的現代愛情陸劇《狙擊蝴蝶》定檔4日開播。該劇由她搭檔23歲男星周柯宇，戲裡大談11歲差姐弟戀，戲外實際年齡相差19歲，且劇集改編自人氣小說，被形容是姐弟戀的TOP級神作，不過原著設定太過禁忌，劇版已經先改掉了。

▲▼陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《狙擊蝴蝶》改編自晉江文學城作家七寶酥的同名小說。劇版描述女主角「岑矜」遭到丈夫背叛，人生低谷之際接到鄉村少年「李霧」的求救電話，她決定接這位父母資助的少年到城市讀書，而在日常相處下，意外得知了少年的心意。

▲▼陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

▲《狙擊蝴蝶》改編自超人氣言情小說。（圖／翻攝自微博）

由於原著小說設定是28歲離婚大姐姐遇上17歲貧窮高中生，且小說是女主角與丈夫資助貧困生，離婚後與資助少年跨展開越年齡鴻溝、身分禁忌的姐弟戀，更有人形容是性轉版《長腿叔叔》。但是廣電總局規定影視劇禁止早戀劇情，有網友透露，劇版《狙擊蝴蝶》把男主角改為19歲，且改由女主角爸爸擔任資助，但關鍵的女主角救贖貧困青年的劇情並未因此受到變動。

《狙擊蝴蝶》於去年（2024）6月21日開拍，同年9月24日殺青，導演之一是台灣名導陳天仁。而陳妍希當時雖然遭外界狂傳婚變，仍專注戲劇演出，隨後於今年2月宣布與陳曉離婚。她與周柯宇戲裡姐弟戀，戲裡有長髮、短髮兩種造型，光是預告就出現壁咚吻、沙發吻、公園吻、衣櫃吻、廚房吻等5場吻戲，女主角最後OS：「我真的已經很久沒這麼快樂過了。」大撩喜歡追愛情劇觀眾的心。

▲▼陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

▲《狙擊蝴蝶》吻戲超多。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳妍希

推薦閱讀

許瑋甯婚禮爆插曲！「3男星兄弟情生變」他打招呼遭無視 廁所互動曝

許瑋甯婚禮爆插曲！「3男星兄弟情生變」他打招呼遭無視 廁所互動曝

6小時前

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！大字型躺地…落單照被無碼公開

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！大字型躺地…落單照被無碼公開

6小時前

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

21小時前

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

23小時前

「鬧翻許光漢」已搬上檯面！業界爆原因：張軒睿吃味他攬走所有資源

「鬧翻許光漢」已搬上檯面！業界爆原因：張軒睿吃味他攬走所有資源

5小時前

柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

15小時前

2025陸劇主角人氣TOP 10！　他逆轉「古裝醜男」負評穩坐冠軍

2025陸劇主角人氣TOP 10！　他逆轉「古裝醜男」負評穩坐冠軍

15小時前

濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

12/2 09:33

邱澤結婚「戴170萬金錶」告白愛妻許瑋甯！　席開43桌婚禮費用曝光

邱澤結婚「戴170萬金錶」告白愛妻許瑋甯！　席開43桌婚禮費用曝光

19小時前

舒華要回來了！i-dle無預警「宣布大巨蛋開唱」搶先TWICE成韓女團第一人

舒華要回來了！i-dle無預警「宣布大巨蛋開唱」搶先TWICE成韓女團第一人

1小時前

頻傳兄弟情變許光漢…被章廣辰無視「選邊站」　張軒睿罕見怒發聲

頻傳兄弟情變許光漢…被章廣辰無視「選邊站」　張軒睿罕見怒發聲

2小時前

目擊《藍色水玲瓏》男星遊覽車帶貨！　近照曝光「26年長相零變化」

目擊《藍色水玲瓏》男星遊覽車帶貨！　近照曝光「26年長相零變化」

3小時前

熱門影音

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD
王嘉爾土味情話過敏：叫保全進來！　休息找攝影大哥聊天「立馬交朋友」

王嘉爾土味情話過敏：叫保全進來！　休息找攝影大哥聊天「立馬交朋友」

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

看更多

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

樂天女神「手插點滴住院」！身體亮紅燈：我太皮了 林穎樂苦笑揭現況

7分鐘前0

劉書宏「脫衣上空濕吻」八點檔女神！狗血戲變偶像劇…她認心動了

22分鐘前0

日女偶像帶球閃婚！老公是「健壯的普通上班族」神似諧星…公司證實

25分鐘前1

這次不選台北！西城男孩「指定重返高雄」開唱　3成員領軍：對我們意義非凡

33分鐘前1

康康爆徐懷鈺暗戀過他！　 偷嗆小鐘「不要臉」提前預防喊話

1小時前50

郭書瑤單身遭閨蜜嗆「長蜘蛛網了」　直球對決曖昧男：到底有多長

1小時前0

《藥師少女的獨語》被爆翻拍真人電影！選角曝光…貓貓是學霸女星

1小時前30

主持邱澤婚禮「Lulu揭兩人私下對話」！他焦慮鬆口人生3大事：無法掌握

1小時前60

舒華要回來了！i-dle無預警「宣布大巨蛋開唱」搶先TWICE成韓女團第一人

1小時前21

徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！摘除恐半身不遂　頭皮裝1裝置活命

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許瑋甯婚禮爆插曲！
    6小時前1013
  2. 喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！
    6小時前128
  3. Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世
    21小時前10
  4. AV女神被拍「九份0偽裝逛街」
    23小時前2610
  5. 「鬧翻許光漢」已搬上檯面！
    5小時前123
  6. 柳俊烈現身《1988》10周年特輯
    15小時前
  7. 2025陸劇主角人氣TOP 10！他逆轉負評穩坐冠軍
    15小時前1248
  8. 濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息
    12/2 09:334241
  9. 邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
    19小時前248
  10. 舒華要回來了！i-dle無預警「宣布大巨蛋開唱」搶先TWICE成韓女團第一人
    1小時前12
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合