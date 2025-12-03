陳妍希新劇「11歲差姐弟戀」開播　5吻戲太禁忌…原著2設定改掉了

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希主演的現代愛情陸劇《狙擊蝴蝶》定檔4日開播。該劇由她搭檔23歲男星周柯宇，戲裡大談11歲差姐弟戀，戲外實際年齡相差19歲，且劇集改編自人氣小說，被形容是姐弟戀的TOP級神作，不過原著設定太過禁忌，劇版已經先改掉了。

▲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

《狙擊蝴蝶》改編自晉江文學城作家七寶酥的同名小說。劇版描述女主角「岑矜」遭到丈夫背叛，人生低谷之際接到鄉村少年「李霧」的求救電話，她決定接這位父母資助的少年到城市讀書，而在日常相處下，意外得知了少年的心意。

▲《狙擊蝴蝶》改編自超人氣言情小說。（圖／翻攝自微博）

由於原著小說設定是28歲離婚大姐姐遇上17歲貧窮高中生，且小說是女主角與丈夫資助貧困生，離婚後與資助少年跨展開越年齡鴻溝、身分禁忌的姐弟戀，更有人形容是性轉版《長腿叔叔》。但是廣電總局規定影視劇禁止早戀劇情，有網友透露，劇版《狙擊蝴蝶》把男主角改為19歲，且改由女主角爸爸擔任資助，但關鍵的女主角救贖貧困青年的劇情並未因此受到變動。

《狙擊蝴蝶》於去年（2024）6月21日開拍，同年9月24日殺青，導演之一是台灣名導陳天仁。而陳妍希當時雖然遭外界狂傳婚變，仍專注戲劇演出，隨後於今年2月宣布與陳曉離婚。她與周柯宇戲裡姐弟戀，戲裡有長髮、短髮兩種造型，光是預告就出現壁咚吻、沙發吻、公園吻、衣櫃吻、廚房吻等5場吻戲，女主角最後OS：「我真的已經很久沒這麼快樂過了。」大撩喜歡追愛情劇觀眾的心。

▲《狙擊蝴蝶》吻戲超多。（圖／翻攝自微博）