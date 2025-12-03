拜了雷神弟5年！麥莉爆「二婚」小6歲鼓手男友　「無名指被套牢」鑽戒閃瞎全場

記者蕭采薇／綜合報導

西洋天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與小6歲的樂團鼓手男友 Maxx Morando 低調穩定交往三年，感情備受外界祝福。兩人一同走上洛杉磯《阿凡達：火與燼》全球首映的紅毯，沒想到麥莉左手無名指上竟出現一枚「巨大鑽戒」，瞬間引爆訂婚傳聞，成為全場最受矚目的焦點。

▲麥莉與小6歲的樂團鼓手男友Maxx Morando，一起出席《阿凡達：火與燼》全球首映的紅毯。（圖／路透）

今年33歲的麥莉與27歲的 Maxx Morando 自2021年底開始交往。Maxx是洛杉磯樂團 Liily 的鼓手，兩人不僅是戀人，也是音樂上的合作夥伴，Maxx曾參與麥莉專輯《Endless Summer Vacation》的製作。

▲麥莉左手無名指上的巨大鑽戒引發關注。（圖／路透）

這段相差6歲的「姐弟戀」一直以來都相當低調，直到近期麥莉登上《Harper’s Bazaar》封面，才罕見鬆口談及這段關係。她大讚男友看待世界的方式與眾不同：「他看生活的方式很有趣，這點我很喜歡。我們這代人對生活可能比較嚴肅，但他能讓事情變得輕鬆一點。」麥莉也坦言，雖然6歲的年齡差在某些人眼中看似巨大，但這段「非傳統」的關係讓她感到自在。

▲麥莉曾與「雷神弟」連恩漢斯沃有過一段婚姻。（圖／CFP）



麥莉過去曾與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）有過一段分分合合的婚姻，兩人在2020年正式離婚。如今麥莉揮別過去，與 Maxx Morando 的感情日益深厚，若是訂婚消息屬實，這將是她的第二段婚姻，粉絲們也紛紛湧入社群媒體送上祝福。