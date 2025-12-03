ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2025陸劇主角人氣TOP 10
曖昧對象忽冷忽熱？ 3招調整心態
《動物方城市2》藏7大彩蛋！
拜了雷神弟5年！麥莉爆「二婚」小6歲鼓手男友　「無名指被套牢」鑽戒閃瞎全場

記者蕭采薇／綜合報導

西洋天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與小6歲的樂團鼓手男友 Maxx Morando 低調穩定交往三年，感情備受外界祝福。兩人一同走上洛杉磯《阿凡達：火與燼》全球首映的紅毯，沒想到麥莉左手無名指上竟出現一枚「巨大鑽戒」，瞬間引爆訂婚傳聞，成為全場最受矚目的焦點。

▲麥莉希拉（Miley Cyrus）與小6歲的樂團鼓手男友 Maxx Morando出席《阿凡達：火與燼》全球首映的紅毯，左手上鑽戒引發關注。（圖／路透）

▲麥莉與小6歲的樂團鼓手男友Maxx Morando，一起出席《阿凡達：火與燼》全球首映的紅毯。（圖／路透）

今年33歲的麥莉與27歲的 Maxx Morando 自2021年底開始交往。Maxx是洛杉磯樂團 Liily 的鼓手，兩人不僅是戀人，也是音樂上的合作夥伴，Maxx曾參與麥莉專輯《Endless Summer Vacation》的製作。

▲麥莉希拉（Miley Cyrus）與小6歲的樂團鼓手男友 Maxx Morando出席《阿凡達：火與燼》全球首映的紅毯，左手上鑽戒引發關注。（圖／路透）

▲麥莉左手無名指上的巨大鑽戒引發關注。（圖／路透）

這段相差6歲的「姐弟戀」一直以來都相當低調，直到近期麥莉登上《Harper’s Bazaar》封面，才罕見鬆口談及這段關係。她大讚男友看待世界的方式與眾不同：「他看生活的方式很有趣，這點我很喜歡。我們這代人對生活可能比較嚴肅，但他能讓事情變得輕鬆一點。」麥莉也坦言，雖然6歲的年齡差在某些人眼中看似巨大，但這段「非傳統」的關係讓她感到自在。

▲▼麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完。（圖／CFP）

▲麥莉曾與「雷神弟」連恩漢斯沃有過一段婚姻。（圖／CFP）

麥莉過去曾與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）有過一段分分合合的婚姻，兩人在2020年正式離婚。如今麥莉揮別過去，與 Maxx Morando 的感情日益深厚，若是訂婚消息屬實，這將是她的第二段婚姻，粉絲們也紛紛湧入社群媒體送上祝福。

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

邱澤結婚「戴170萬金錶」告白愛妻許瑋甯！　席開43桌婚禮費用曝光

2025陸劇主角人氣TOP 10！　他逆轉「古裝醜男」負評穩坐冠軍

入戲太深！老公餵肉被拒絕　梁佑南瞪眼喊「我是媽祖」他秒嗆：我是佛祖

Gino「有一半時間眼睛巨乾」決定動手術！　認長年罹修格蘭氏症

周湯豪突公開婚紗照！　對象曝光竟是泰國「初戀臉女神」

專訪／曾被勸「寫悔過書向北京道歉」　周冠威遭封殺堅定笑回：我不後悔

唐綺陽、曾莞婷Lulu超辣造型曝光 網友狂刷「太短了停不下來」

夏宇童婚禮「選情人節舉辦」藏甜蜜含義　孫協志寵妻細節公開！

