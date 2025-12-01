愛莉莎莎邀閨蜜飛杜拜「霸氣包機票住宿」　她讚：認識10年最帥一句話

記者蔡宜芳／綜合報導

室內設計工作室「小宅實驗」的YouTuber Penny曾是愛莉莎莎的室友，兩人也合拍過不少影片。近來，她突然現身杜拜，引發網友的好奇，Penny也親自解答：「我有超級大乾爹贊助我！」

▲Penny和愛莉莎莎曾是室友。（圖／翻攝自Instagram／houselabdesign.tw、goodalicia）

Penny表示，自己突然出現在杜拜這件事，不僅引發粉絲好奇，連團隊夥伴也是在她出發前三天，才意外從行事曆上發現她將突然從台灣消失一周。對此，Penny揭曉原因，透露是好友愛莉莎莎開口：「姐！妳來杜拜，我帶妳爽玩！」對方還幫她出機票錢和住宿，相當大方，Penny為此直呼「是我認識她十年來最帥的一句話」。

▲愛莉莎莎招待Penny到杜拜玩。（圖／翻攝自Instagram／houselabdesign.tw）

這趟臨時成行的杜拜行，Penny坦言自己大開眼界，她感嘆說：「原來有錢人真的跟我想的不一樣。」也讓粉絲紛紛留言羨慕「這就是富婆閨蜜帶妳飛的感覺嗎」、「莎莎人真好」、「莎姐太帥啦」。

事實上，愛莉莎莎今年不僅在杜拜置產、買了四間房子，日前也宣布將暫離台灣一個月，飛到杜拜學英文。至於為何突然想讀語言？她表示：「不然語言這種東西一陣子沒用就會退化。」目前上課體驗也很好。