陸男星表弟困柬埔寨未獲救！　親打臉網傳好消息：與事實不符

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星仝卓昨（25）日在微博發文透露，表弟外出工作後失聯，目前疑似困在柬埔寨，希望外界能協助表弟回家，貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論。如今網路上已開始流傳「人已獲救」的好消息，甚至登上微博熱搜，但仝卓本人稍早透過微博發布「緊急求助聲明」嚴正駁斥。

▲仝卓（左）的表弟李怡亨（右）在柬埔寨失聯。（圖／翻攝自微博／仝卓、單親媽媽柬埔寨救子）

仝卓在聲明中強調：「李怡亨並未真正獲救！！！」直接打臉網路上的樂觀傳言。仝卓表示，截至目前為止，表弟依然受困且具體位置成謎，所謂獲救的熱搜消息「與事實嚴重不符」，不僅混淆視聽，更可能誤導公眾。

至於目前表弟失聯的進展，仝卓透露，就在今天下午，柬埔寨華人民間組織已主動與李怡亨的母親取得聯繫，雙方目前正在商議贖金事宜。此外，針對網路上的獲救傳聞，仝卓也特別澄清，截至聲明發布的時間點，中國駐柬埔寨大使館方面，尚未同步任何關於李怡亨獲救的官方消息。

▲仝卓發緊急求助聲明。（圖／翻攝自微博／仝卓）

最後，仝卓呼籲相關網路平台，能立即核查並糾正這些不實資訊，以免錯誤的情報對搜救工作造成干擾，同時，他也希望能藉由社會大眾的力量，懇請各界持續關注這起案件，若有任何知情人士掌握線索，務必「及時與我方或大使館聯繫。」