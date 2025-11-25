陳曉離婚9月暴瘦臉凹陷！陳妍希新劇對打前夫…上演11歲差姐弟戀

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星陳曉於2月18日宣布與台灣女星陳妍希離婚，近日為新劇《大生意人》出席活動宣傳，整個人暴瘦到臉頰凹陷，引發全網熱議。而陳妍希12月也有新劇《狙擊蝴蝶》將播出，形成前任夫妻新劇對打的場面。

▲陳曉離婚後暴瘦！出席新劇活動。（圖／翻攝自微博）

陳曉主演《大生意人》屬於古裝商戰劇，近日出席宣傳活動時，兩頰凹陷、顴骨突出，身形單薄的他搭配一頭狼尾長髮，讓大陸網友直呼其狀態「瘦到脫相」。甚至有網友擔心他的健康，形容他「像被吸乾陽氣」、「斷崖式衰老」。另一派網友則認為這種造型強化了角色的「冷冽憂鬱氣質」。

原來陳曉當初為了演出《大生意人》的男主角，主動減重超過10公斤，因為角色要傳達出流亡囚犯的艱辛，瘦削的體型能夠直觀地表現出「吃不飽飯的落魄」。不過也有部分網友聯想到2月的離婚事件，對此業界人士表示這並無關聯，本人一直健康生活。

▲陳曉瘦到雙頰凹陷。（圖／翻攝自微博）

而今年陸劇都採取「強檔同期對打」的收視策略。陳曉《大生意人》25日同時在央視與串流平台播出。而陳妍希主演的《狙擊蝴蝶》則定於12月4日，兩部劇的檔期僅相隔十天，成為外界高度關注的「對打」，陸媒形容「從夫妻變對手」。

▲陳曉新劇定檔11月25日。（圖／翻攝自微博）

▲網傳陳妍希新劇定檔12月。（圖／翻攝自微博）



《大生意人》改編自小說，講述了晚清時期一位書生逆襲成為商界巨頭的故事，主打權謀博弈與家國情懷；而《狙擊蝴蝶》則聚焦於一位離婚女性的情感重生，且戲裡上演11歲差姐弟戀。開播後兩部劇的收視發展勢必成為話題。