原訂今年備孕…曾智希求子確定卡關！　陳志強「親口證實」曝原因

記者黃庠棻／台北報導

「大師兄」林智勝再度號召演藝圈好友、體壇名人齊聚東華菁英高爾夫球俱樂部，盛大舉辦「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽。這項賽事邁入第三年，號召力越來越驚人，從第一年的9組參賽隊伍、第二年的23組，到今年直接飆到象徵他球衣背號的「31組」。





▲林智勝舉辦公益活動，陳志強、Darren等人一同響應。（圖／原棒協提供）

本屆公益賽事與晚宴公益競拍總共募集277萬8000元的善款，活動尾聲由賽事贊助商之一的台灣福興加碼捐贈，募集金額最終捐出310萬元。「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽連續三年舉辦共募款738萬8000元，所有善款「不」扣除成本，由參加者全額匯款捐贈予「台灣原住⺠族棒球運動發展協會」作為推廣基層棒球使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林智勝舉辦公益活動，陳志強、Darren等人一同響應。（圖／原棒協提供）

本次活動號召眾多球星、藝人與跨界名人共襄盛舉，出席陣容群星雲集，包括職棒球星王勝偉、王金勇、林子偉、胡金龍、高國輝、陳鏞基與職籃球星陳信安，知名藝人竇智孔、陳志強、邱凱偉、民雄、楊大正、康茵茵與高球選手彭婕、林義淵、葉欣寧，高球主播邱薇而、秘魯公主Eva、樂天女孩小紫等眾星雲集的好友們。

▲林智勝舉辦公益活動，陳志強、Darren等人一同響應。（圖／原棒協提供）

晚宴氣氛十分火熱，由楊大正率先以充滿渲染力的演出開場，隨後舞思愛、拿莫伊漾、民雄接力登台，將現場情緒推向高潮，歡呼聲此起彼落，宛如一場星光舞台盛會。林智勝在晚宴中分享了多年投入公益的感觸，並特別感謝所有參與者。他指出，這三年公益賽的成長讓他發現「我所有的努力都值得」。

▲林智勝舉辦公益活動，陳志強、Darren等人一同響應。（圖／原棒協提供）

演員陳志強與Darren（邱凱偉）也熱情站台，兩人不只在球場上帥氣揮桿，更用行動支持原住民青少年的棒球夢。特別是陳志強，被誇讚是「被演員耽誤的高爾夫好手」。他自曝只花兩個半月就破百，本次更直接打出88桿，他自己都笑說是「破紀錄」，隊友還開玩笑建議別再拍戲，乾脆改為職業隊發展比較快。

▲林智勝舉辦公益活動，陳志強、Darren等人一同響應。（圖／原棒協提供）

相較之下，Darren當天102桿的成績符合他平時95到100多桿的水準，不過「時尚擔當」的他靠著登場造型成功奪下最佳造型獎，笑說完全沒想到是靠服裝拿獎。他大力肯定這場比賽的公益意義「最重要的是能幫助偏鄉小朋友，讓他們的棒球夢延續下去。」

▲林智勝舉辦公益活動，陳志強、Darren等人一同響應。（圖／原棒協提供）

陳志強坦言，本來和妻子曾智希準備今年開始備孕，但因接到好劇本，只能讓計畫往後延。他笑說「其實我們都蠻急的，但還是要先努力存一點給小孩，讓他以後生活更好。」他透露夫妻倆年底都會加入民視新八點檔，只是故事線不一定會有交集「她已經開始拍了，我還在抓緊時間練球。」

▲曾智希、陳志強。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，陳志強表示原本心願是希望孩子能生天秤座或射手座，但Darren的兒子Travis太可愛，讓夫妻倆現在轉念也覺得「水瓶座也不錯」。他更公開向Darren喊話「他老二要跟我的老大ㄧ樣大！」現場笑聲不斷。

▲林智勝舉辦公益活動，陳志強、Darren等人一同響應。（圖／原棒協提供）

Darren則分享「浪花兄弟」近況，坦承雖然尚未有明確計畫，但兩人正在積極準備，期待能重返各大音樂節或跨年舞台，引發粉絲滿滿回憶殺。粉絲甚至狂敲碗，直說兩人完全沒變老。陳志強也補充，有粉絲為了再見到他們，竟透過「朋友的朋友的朋友」一路追到工作地點。

至於爸爸經的部分，Darren也分享與兒子Travis的可愛日常，透露Travis現在會學著他說「大家好，我們是浪花兄弟。」甚至在家裡不吃飯或調皮時，只要視訊連線找「叔叔」陳志強訓話，他馬上乖得像天使。兩人笑稱「我們彼此的孩子都能管！」暖心又爆笑。