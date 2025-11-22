金馬獎／她連拿2大獎！「追尋家族史」奪最佳紀錄片…一查資歷超強

記者陳芊秀／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在臺北流行音樂中心舉行，其中最佳紀錄片由《隱蹟之書：重寫自我》奪得，本片是紀實呈現香港剪輯大師雪美蓮追尋私密家族史的過程，而她也是本屆最佳剪輯得主，上台時更是笑容滿面。

▲雪美蓮執導《隱蹟之書：重寫自我》奪金馬62最佳紀錄片。（圖／金馬執委會提供）

雪美蓮曾以《明月幾時有》、《狂舞派3》入圍最佳剪輯，這次帶來紀錄片《隱蹟之書：重寫自我》，在金馬62連奪最佳剪輯、最佳紀錄片兩大獎。而她表示自己在得最佳剪輯獎時已經把感言說完，笑說將時間留給兩位製片人。

▲雪美蓮是香港剪輯大師，紀錄片是她追尋私密家族史的過程，親自擔任導演兼剪輯。（圖／翻攝自MyVideo）

香港電影製片人鄺珮詩哽咽致詞。她特別感謝導演雪美蓮（Mary Stephen），「過去那幾年，她跟我們一起跟她過去幾十年的，她對於她自己人生的追求跟我們分享，我們在這個作品學到非常多東西，我也在這個過程要感謝我的父母，他們除了給我生命、盛名之外，也透過這部電影，提醒我們每一個人

我們發掘自己的謬誤……」。

製片人陳璽文感性致詞：「導演用很銳利的邏輯，不斷地提醒我們，我們的身份認同，不管我們是我們怎麼定義，我們屬於在哪裡，我們要往哪裡走，這些都應該由我們自己決定，寫下屬於我們自己的故事，謝謝導演。」





