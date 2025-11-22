【金馬62即時得獎名單】曾敬驊奪最佳男配角！打敗黃秋生、金士傑

記者劉宜庭／綜合報導

第62屆金馬獎今（22日）於台北流行音樂中心盛大舉行，各獎項競爭激烈，《ETtoday》即時更新得獎名單如下：

年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷 Joy CHUNG

最佳攝影

梁銘佳 LEUNG Ming-kai／《地母 Mother Bhumi》



最佳男配角

曾敬驊 TSENG Jing-hua／《我家的事 Family Matters》

▲金馬62典禮，最佳男配角得獎者，曾敬驊。（圖／翻攝自MyVideo）



最佳造型設計

許力文 HSU Li-wen／《大濛 A Foggy Tale》

▲金馬62典禮，最佳造型設計得獎者，《大濛》。（圖／記者攝影中心攝）



最佳美術設計

王誌成 WANG Chih-cheng、尤麗雯 YOU Li-wun／《大濛 A Foggy Tale》

▲金馬62典禮，最佳美術設計得獎者，《大濛》。（圖／記者黃克翔攝）



最佳紀錄片

《隱蹟之書：重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name》



▲金馬62典禮，最佳紀錄片，《隱蹟之書：重寫自我》。（圖／翻攝自MyVideo）



最佳紀錄短片

《她的碎片 Fragments of Herstory》

▲金馬62最佳紀錄短片《她的碎片》-許慧如 。（圖／記者黃克翔攝）



終身成就獎

陳淑芳 CHEN Shu-fang ▲第62屆金馬獎終身成就獎，陳淑芳。（圖／攝影中心攝）



最佳剪輯

雪美蓮 Mary STEPHEN／《隱蹟之書：重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name》

▲金馬62典禮，最佳剪輯獎得獎者，雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》。（圖／翻攝自MyVideo）



最佳女配角

陳雪甄 Vera CHEN／《人生海海 The Waves Will Carry Us》





▲金馬62最佳女配獎得獎者，陳雪甄。（圖／記者黃克翔攝）

最佳原創電影歌曲

〈布秧〉Bhujanga／戴佩妮 Penny TAI／《地母 Mother Bhumi》

▲金馬62最佳原創電影歌曲，戴佩妮、張吉安。（圖／記者黃克翔攝）

最佳原創電影音樂