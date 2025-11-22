【金馬62即時得獎名單】曾敬驊奪最佳男配角！打敗黃秋生、金士傑
第62屆金馬獎今（22日）於台北流行音樂中心盛大舉行，各獎項競爭激烈，《ETtoday》即時更新得獎名單如下：
年度台灣傑出電影工作者
- 鍾瓊婷 Joy CHUNG
最佳攝影
- 梁銘佳 LEUNG Ming-kai／《地母 Mother Bhumi》
最佳男配角
- 曾敬驊 TSENG Jing-hua／《我家的事 Family Matters》
▲金馬62典禮，最佳男配角得獎者，曾敬驊。（圖／翻攝自MyVideo）
最佳造型設計
許力文 HSU Li-wen／《大濛 A Foggy Tale》
▲金馬62典禮，最佳造型設計得獎者，《大濛》。（圖／記者攝影中心攝）
最佳美術設計
- 王誌成 WANG Chih-cheng、尤麗雯 YOU Li-wun／《大濛 A Foggy Tale》
▲金馬62典禮，最佳美術設計得獎者，《大濛》。（圖／記者黃克翔攝）
最佳紀錄片
- 《隱蹟之書：重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name》
▲金馬62典禮，最佳紀錄片，《隱蹟之書：重寫自我》。（圖／翻攝自MyVideo）
最佳紀錄短片
《她的碎片 Fragments of Herstory》
▲金馬62最佳紀錄短片《她的碎片》-許慧如 。（圖／記者黃克翔攝）
終身成就獎
陳淑芳 CHEN Shu-fang
▲第62屆金馬獎終身成就獎，陳淑芳。（圖／攝影中心攝）
最佳剪輯
- 雪美蓮 Mary STEPHEN／《隱蹟之書：重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name》
▲金馬62典禮，最佳剪輯獎得獎者，雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》。（圖／翻攝自MyVideo）
最佳女配角
- 陳雪甄 Vera CHEN／《人生海海 The Waves Will Carry Us》
- ▲金馬62最佳女配獎得獎者，陳雪甄。（圖／記者黃克翔攝）
最佳原創電影歌曲
- 〈布秧〉Bhujanga／戴佩妮 Penny TAI／《地母 Mother Bhumi》
▲金馬62最佳原創電影歌曲，戴佩妮、張吉安。（圖／記者黃克翔攝）
最佳原創電影音樂
- Charles HUMENRY／《幸福之路 Lucky Lu》
- ▲金馬62最佳原創電影音樂 -Charles HUMENRY-幸福之路 。（圖／記者攝影中心攝）
- 潘客印 PAN Ke-yin／《我家的事 Family Matters》
- 陳玉勳 CHEN Yu-hsun／《大濛 A Foggy Tale》
- ▲金馬62最佳原著劇本，陳玉勳《大濛》。（圖／記者黃克翔攝）
- 《世外 Another World》
- 《螳螂 Praying Mantis》
- 温兆銘 Evan WEN、林韋宏 LIN Wei-hung、胡宏愈 HU Hong-yu、傅琬婷 FU Wan-ting／《96 分鐘 96 Minutes》
- ▲最佳視覺效果-温兆銘, 林韋宏, 胡宏愈, 傅琬婷《96 分鐘》。（圖／記者黃克翔攝）
- 高偉晏 R.T KAO、張凱彤 Dave CHEUNG、林先敏 Sammi LIN／《小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure》
- ▲金馬62最佳音效 高偉晏, 張凱彤, 林先敏《小蟲蟲大冒險》。（圖／記者攝影中心攝）
- 黃泰維 Teddy Ray HUANG、陳嘉玲 CHEN Chia-ling／《恨女的逆襲 A Dance With Rainbows》
- ▲黃泰維, 陳嘉玲《恨女的逆襲》。（圖／記者黃克翔攝）
最佳改編劇本
▲最佳改編劇本：《我家的事》潘客印。（圖／記者黃克翔攝）
最佳原著劇本
最佳動畫片
▲金馬62最佳動畫片-世外。（圖／記者黃克翔攝）
最佳動畫短片
▲金馬62最佳動畫短片，謝文明。（圖／記者黃克翔攝）
