范冰冰證實人不在台灣！　導演親揭「通話內容」：她心與金馬同在

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場，其中范冰冰今年以馬來西亞電影《地母》，入圍第62屆金馬獎「最佳女主角」，許多影迷都很期待她是否會來台參加頒獎典禮，有傳聞她包機來台灣參加典禮，不過稍早導演張吉安也證實她「人不在台灣」。

《地母》導演張吉安稍早踏上紅毯，在後台接受媒體訪問時開玩笑說「我壓力大的不是跟范冰冰一起拍電影，而是每次有媒體問我范冰冰的事情，我才壓力很大」，更直呼「我現在每一天都會夢到她」，甚至透露在金馬獎前一晚也有夢到對方在拍電影。

被問到范冰冰是否有機會出席金馬獎，張吉安透露對方目前在某個片場拍戲，兩人今天一早才通過電話，對方透過他強調「非常遺憾沒有辦法過來，因為入圍大獎，很希望可以親自見證」，他也說道「范冰冰非常想說一句話就是『她的心與金馬同在』」。

此外，張吉安也表示，如果范冰冰順利奪下影后寶座，自己會在台上與對方通話，也低調證實對方在另一個地方隨時心繫著金馬獎盛會。對於范冰冰已在台灣的傳聞，張吉安坦言自己沒有看到相關訊息，但強調對方目前「不在台灣」，被問到「本來很期待范冰冰可能空降典禮」，張吉安也意有所指地直呼「也是有可能」。