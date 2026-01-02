40警力護粉絲！BABYMONSTER小巨蛋萬人入場　主辦：加設13道安檢門

記者吳睿慈／台北報導

台灣12月19日發生中山張文恐攻事件，釀成4死、11傷，全台警戒升溫。南韓女團BABYMONSTER於2日起連續兩天在台北小巨蛋開唱，單場吸引1.2萬人入場，兩天共計2.4萬名粉絲朝聖。為確保演出安全，主辦單位「超級圓頂」全面提升維安等級，場外加設13道安檢門，就連松山分局也加派40名警力進駐支援，從場內外動線到周邊巡邏全面戒備，力求讓歌迷安心觀賞演出。

▲40警力到場護粉絲，BABYMONSTER小巨蛋吸引逾萬人入場。（圖／翻攝自BABYMONSTER IG、記者吳睿慈攝）



南韓女團BABYMONSTER於2、3日連續兩天在台北小巨蛋開唱，首場活動於晚間19點半開場，主辦單位「超級圓頂」提升維安等級，保全人員加派人力，觀眾除了要走安檢門，糾察人員還會拿著金屬探測器照全身，以防危險物品被攜帶入內。

▼▲BABYMONSTER主辦單位超級圓頂加強維安。（圖／記者吳睿慈攝）



另外，現場也有警力到場維安，約40名警察分別在場內、場外巡邏，安檢門旁邊也站著警力，場外包含疏散交通等，刑事警察局加強掃蕩黃牛，也派出人力到場，稍早正值入場高峰期，警力特地到安檢門幫忙維安。

BABYMONSTER過去唱過TICC（台北國際會議中心）、林口體育館，這次攻蛋2場完售，人氣居高不下，而成員RAMI因健康問題無法參加巡演，但RORA、PHARITA、ASA、CHIQUITA、RUKA、AHYEON其餘6名成員對於每場巡演仍全力以赴，台北站即將開演，令粉絲期待不已。

另外，為歡迎BABYMONSTER來臺北開唱，觀傳局特別規劃了五大「臺北限定」的應援驚喜，包括臺北捷運公司設計的「寶怪專屬應援捷運車廂」，車廂內佈滿 BABYMONSTER 成員形象與專屬視覺，讓通勤路程化身為追星隧道，臺北捷運Go APP也可以查詢限定列車的即時動向，方便追星族搭上限定列車。在捷運小巨蛋站推出「捷運站專屬廣播」，1月2日至3日每20分鐘限定播放，可聽到3首BABYMONSTER熱門歌曲的限定播音，為前往演唱會的路途增添驚喜。