整形過頭？AV天后明日花綺羅「張嘴缺牙」　驚人畫面曝

▲AV天后明日花綺羅驚爆整型整到掉牙齒，網友熱議。（圖／攝自明日花キララIG、X）

記者張鈜閔／綜合報導

日本前AV女優明日花綺羅(明日花キララ)昨PO出影片祝粉絲新年快樂，並發文「雖然少了一顆(牙齒)、但還是笑著說聲新年快樂！」，影片中明日花綺羅多次開口大笑，嘴中明顯少了一顆門牙，引發網友熱議。

▲明日花綺羅PO影片祝大家新年快樂，缺牙畫面引發熱議。（圖／攝自明日花キララIG、X）

女優缺牙台網友熱議

明日花綺羅愛美眾所皆知，她也坦承臉部多次整形，這樣的她竟然大方在X平台上分享曝光缺牙畫面引發討論，有台灣網友在PTT「AV女優板」發文問「明日花綺羅怎麼變成這樣了？」直問「這是第幾代明日花綺羅了？」、「牙齒沒有了是做什麼整形手術嗎？」

整形醫師現身說法

有整形醫師也在留言區解釋，表示這有可能是因為當時整形手術全身麻醉時，出現呼吸變弱、氧氣不足的緊急狀況，現場很有可能沒有專業的麻醉醫師在場，因想確保呼吸道慌亂搶救，不得已對牙齒造成了負擔，但也慶幸「能夠平安無事真是太好了」，這位醫生也呼籲進行全身麻醉時，一定要有專業的麻醉醫師在現場才行。