邵雨薇喝茫倒吳慷仁懷裡
氣象署「貓貓圖解」寒流到底多冷
韓國民影帝昏迷4天！加護病房過生日
《終極》東婷CP合體！汪東城牽手曾沛慈　13年後回應告白

記者蔡宜芳／綜合報導

汪東城在2012年與曾沛慈合作《終極一班2》，兩人的角色在劇中發展出情愫，被封為「東婷CP」。他日前參加B站跨年晚會，睽違十三年以「汪大東」的身份驚喜合體「雷婷」曾沛慈，掀起大票網友回憶殺。

▲汪東城和曾沛慈合作《終極一班2》被封為「東婷CP」。

▲汪東城和曾沛慈合作《終極一班2》被封為「東婷CP」。（圖／翻攝自微博／汪東城、曾沛慈）

汪東城與曾沛慈在2025年最後一天久違同台，直接以「汪大東」和「雷婷」的身份重聚，合唱夯曲〈一個人想著一個人〉，舞台更高度還原劇中經典「落葉場景」，並穿插《終極一班2》的台詞對白。演出中，汪東城以「騎士致禮」伸手牽住曾沛慈；歌曲的最後，他更將女方擁入懷中，被劇迷稱是「東婷CP的終極售後」，也彌補當年的遺憾。

▲汪東城和曾沛慈在跨年晚會上合體演出。

▲▼汪東城和曾沛慈在跨年晚會上合體演出。（圖／翻攝自微博／曾沛慈）

▲▼《終極》東婷CP合體！汪東城牽手曾沛慈13年後回應告白。（圖／翻攝自微博／曾沛慈）

▲▼《終極》東婷CP合體！汪東城牽手曾沛慈13年後回應告白。（圖／翻攝自微博／曾沛慈）

事實上，在《終極一班2》中，雷婷曾向汪大東告白，然而兩人卻都遺忘了共同的記憶。此次兩人合體前，曾沛慈和汪東城都分別復刻當時的台詞，女方發文寫道：「汪大東，結果到最後你還是沒有回答我。」男方則說：「如果我還有機會遇見你，我會讓你知道我的答案，和你對我的感覺是一樣的。」被粉絲解讀為「官方填坑」。

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

