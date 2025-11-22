YOYO家族4哥哥姐姐登火球祭！　全場萬名聽團仔狂喊：卡加布列島～

記者蔡琛儀／台北報導

2025火球祭今（22日）、明兩天在樂天桃園棒球場舉行，吸引近35000人到場，去年在火球村舞台演出迴響熱烈的YOYO家族，今年再度登上主舞台，由草莓姐姐、橘子姐姐、菠菜哥哥、蕃茄姐姐大喊：「火球祭的朋友們大家好！不知道大家準備好要找回6歲的自己了嗎？」

▲▼草莓姐姐、橘子姐姐、菠菜哥哥、蕃茄姐姐帶領萬名「大寶寶」唱跳。（圖／夥球擊提供）

接著哥哥姐姐們與全場萬名「大寶寶」熱情共舞，YOYO家族開場在中場時段與場內上萬觀眾賣力熱舞〈卡加布列島〉、〈釣魚記〉等經典曲目，現場眾人還跟著齊喊：「卡加布列島」、「捏捏捏捏捏泥巴」，畫面相當逗趣。

本次YOYO家族採「小分隊」出擊，首日草莓姊姊暖心喊話：「或許你們有時候在工作或是在學校會遇到一些困難，不過沒有關係，今天就是我們最快樂的一天，好不好？」

▲滅火器今天擔任開場。（圖／夥球擊提供）

今天擔任開場的滅火器也和黃玠共演，吉他手宇辰笑說：「有人還單身喔？」主唱楊大正幽默說：「我去年就單身了，沒跟大家講而已啦！」此外日前宇辰宣布將成為新手爸爸的好消息，楊大正也不忘送上祝福，並說：「今天天氣超好，恭喜大家，謝謝大家歡迎來到火球祭。我今天出門看到天氣覺得好幸福喔，我覺得自己是很幸運的人，真的，真快樂。」