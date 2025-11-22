金馬獎／李國煌穿高跟鞋頒獎！　再現楊貴媚《愛情萬歲》經典哭戲場面

記者蔡宜芳／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場，楊貴媚搭檔來自新加坡的喜劇演員李國煌頒獎。男方一登場就腳穿高跟鞋，坐到舞台邊的長椅上，模仿楊貴媚當年於《愛情萬歲》中在大安森林公園痛哭的場景，笑果十足。

▲李國煌穿高跟鞋登台。（圖／翻攝自MyVideo）

李國煌笑稱，自己看楊貴媚的《愛情萬歲》時，自己才讀小學六年級，見女方憤怒回頭，他又改口：「妳不要動氣，等一下妳血管阻塞。妳不要生氣，因為我讀小學六年級的時候，已經27歲了，妳放心！」

▲金馬62典禮，頒獎嘉賓，李國煌、楊貴媚。（圖／金馬執委會提供）

李國煌和楊貴媚為「最佳美術設計」和「最佳造型設計」頒發獎項。「最佳美術設計」由《大濛》王誌成、尤麗雯拿下；「最佳造型設計」也同樣是來自《大濛》劇組的許力文榮獲。

▲▼最佳美術設計：《大濛》王誌成、尤麗雯。（圖／金馬執委會提供）

《大濛》從庶民視角切入，以更貼近生活的方式揭開白色恐怖時期的歷史，同時致敬那個年代如雲似霧的時代風景。陳玉勳延續一貫的草根幽默，用筆精準寫透人性中的悲歡與善惡。

▲最佳造型設計：《大濛》許力文。（圖／金馬執委會提供）