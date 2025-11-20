六月腳傷認「當廢人3星期」　體重多2公斤崩潰：增重躺著就可以

記者王靖淳／綜合報導

女星六月（蔡君茹）上個月底在限動曬出一張躺在擔架上的照片，透露自己的腳踝翻船，接下來將撐著拐杖一陣子。休養了好一陣子的她，今（20）日再度於社群發文更新近況，無奈表示：「我已經當廢人3個星期了。」

▲六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

六月今（20）日透過Threads發文，坦言自己因為這次的腳傷，被迫暫停許多日常活動，甚至自嘲這段期間「已經當廢人3個星期。」除了行動受限之外，這段養傷期間的副作用似乎也開始顯現。六月在文中崩潰地透露，因為長時間的休息，導致身體出現躺到腰酸背痛的狀況。

▲六月上個月透露自己腳踝翻船。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



更讓六月感到意外的是，當她在站上體重計的那一刻，竟然發現自己多了2公斤，為此她也感嘆：「減一公斤好難，增重躺著就可以了。」此前，六月上個月底才在社群發文稱「要撐著拐杖一陣子」，似乎透露自己的腳傷得不輕，已嚴重到需要用拐杖來輔助行走。如今發文分享腳傷的狀況，再度引發討論。