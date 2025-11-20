ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫生宣布「再打造反骨男孩」
好勝心最強星座 Top 3
奧斯卡影后自爆「注意力缺失」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

呂文婉 張捷 夏如芝 賈永婕 胡瓜 籃籃 西島秀俊 桂綸鎂

歐洲電影獎入圍揭曉！《情感的價值》6提名大贏家　娜塔莉波曼監製動畫也入列

記者蕭采薇／綜合報導

勇奪本屆坎城影展評審團大獎的挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）再度發威，以包括最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角以及日前甫公布的「歐盟觀眾電影獎」（LUX Audience Award）總計6項大獎入圍，稱霸第38屆歐洲電影獎提名，成為最大贏家。

▲歐洲電影獎揭曉《情感的價值》入圍六項最大贏家。（圖／海鵬提供）

▲歐洲電影獎入圍揭曉，《情感的價值》六項提名成最大贏家。（圖／海鵬提供）

知名瑞典男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）因演出該片雙雙獲得最佳男、女主角提名。這也是蕾娜特萊茵斯薇繼熱門獲獎作《世界上最爛的人》後，再度與導演尤沃金提爾攜手合作的新片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他提名電影還包括西班牙驚悚片《穿越地獄之門》與本屆金棕櫚獎得主《只是一場意外》各獲4項提名、德國片《聽見墜落之聲》獲3項提名。巧合的是，這四部電影將分別代表挪威、西班牙、法國和德國，角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。

▲歐洲電影獎揭曉，蕾娜特萊茵斯薇再博影后《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉提名影帝。（圖／海鵬提供）

▲蕾娜特萊茵斯薇再博影后，《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉提名影帝。（圖／海鵬提供）

《情感的價值》劇情描述一位曾經風光的電影導演，試圖修復與他兩個疏遠的女兒之間的關係，目前正在歐美如火如荼上映，挪威、瑞典、法國、英國和美國等地都開出票房佳績。片中所有演員都發揮極高德演出水準，演技層層遞進，挖掘出每個角色的內心世界與人生動機。

曾以《世界上最爛的人》登上坎城影后寶座的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇，片中表現自然流暢，有時令人捧腹，有時令人心碎，再次證明她極具魅力的銀幕形象。片中一場精彩的獨白戲，獲歐洲影媒盛讚「精彩至極」，展現了她不斷帶給觀眾驚喜的演技示範。

▲歐洲電影獎揭曉《情感的價值》入圍六項最大贏家。（圖／海鵬提供）

▲《情感的價值》總計6項大獎入圍，稱霸第38屆歐洲電影獎提名。（圖／海鵬提供）

《情感的價值》亦可說是男主角史戴倫史柯斯嘉的個人秀。曾在《龍紋身的女孩》和《沙丘》飾演反派的他，這次一反形象，為該片注入極真實的情感與幽默感，被譽為他的巔峰之作。片中多場他與女主角蕾娜特萊茵斯薇妙趣橫生的對手戲，對「情感是否有價？」作了真實且有趣的詮釋，能引發全球電影產業專業人士與觀眾的共鳴，影媒紛紛認為問鼎奧斯卡獎項希望濃厚。

第38屆歐洲電影獎最佳影片獎項，總計入圍15部影片，其中還包括5部動畫長片和5部紀錄片共同角逐。目前在金馬影展大獲觀眾好評的動畫《再見未來男孩》（Arco），由鬼才導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導，奧斯卡影后娜塔莉波曼擔任監製並參與配音。該片繼榮獲今年安錫動畫影展最佳影片水晶獎後，昨晚更一舉入圍最佳影片、最佳動畫片及青年觀眾獎等3項大獎，成為這次影片入圍的另一焦點。

▲歐洲電影獎揭曉，娜塔莉波曼監製動畫《再見未來男孩》3項入圍。（圖／海鵬提供）

▲娜塔莉波曼監製動畫《再見未來男孩》獲得3項入圍。（圖／海鵬提供）

「歐洲電影獎」是歐洲電影界的最高榮譽，往年都在年底舉行。第38屆歐洲電影獎頒獎典禮將於1月17日在柏林舉行，並由5400為歐洲影藝學院會員投票選出。時間上除更接近美國頒獎季高峰期，並將成為英國影藝學院獎和奧斯卡金像獎的前導，搏得歐洲觀眾更高關注度。頒獎典禮上亦將頒發「終身成就獎」給兩度提名奧斯卡的挪威女星兼導演麗芙烏曼（Liv Ullmann），以及頒發「歐洲世界電影成就獎」予《盜墓奇美拉》、《幸福的拉扎洛》義大利女導演艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

情感的價值

推薦閱讀

3年前姐姐生病離開　吳念軒拍戲療傷：去面對那些記憶

3年前姐姐生病離開　吳念軒拍戲療傷：去面對那些記憶

10/31 19:06

慶典突出現「小臉韓男星」維持秩序！　粉絲激動：想巧遇

慶典突出現「小臉韓男星」維持秩序！　粉絲激動：想巧遇

6/2 14:38

獨家／柯震東遭威尼斯鳥屎攻擊　「2大徵兆」預告擒金馬

獨家／柯震東遭威尼斯鳥屎攻擊　「2大徵兆」預告擒金馬

9/9 20:17

GOT7榮宰連4年悼念世越號！唱罹難高中生創作曲超催淚

GOT7榮宰連4年悼念世越號！唱罹難高中生創作曲超催淚

4/16 13:42

韋佳德首錄廣播「覺得很丟臉」　反而獲讚神主持！

韋佳德首錄廣播「覺得很丟臉」　反而獲讚神主持！

6/15 16:17

奧斯卡／《逃出絕命鎮》邪笑女傭變仙女　撞衫許瑋甯！　

奧斯卡／《逃出絕命鎮》邪笑女傭變仙女　撞衫許瑋甯！　

3/5 08:33

KIMIKO長髮留10年喀擦PO網　竟讓蕾絲性感睡衣曝光啦！

KIMIKO長髮留10年喀擦PO網　竟讓蕾絲性感睡衣曝光啦！

11/14 16:45

直擊／家人獻聲讓戴愛玲淚崩　眼妝哭花後台急補妝

直擊／家人獻聲讓戴愛玲淚崩　眼妝哭花後台急補妝

7/9 22:50

AV女優小澤瑪利亞OL洩美乳　爆：喜歡「剛硬man男」

AV女優小澤瑪利亞OL洩美乳　爆：喜歡「剛硬man男」

10/15 12:26

有一種愛情叫劉寅娜和李棟旭！《鬼怪》第四世終於修成甜蜜愛情

有一種愛情叫劉寅娜和李棟旭！《鬼怪》第四世終於修成甜蜜愛情

3/7 10:57

陸網瘋傳《微微一笑2》將開拍！演員陣容網友一看：神扯

陸網瘋傳《微微一笑2》將開拍！演員陣容網友一看：神扯

7/17 16:56

捧蒼井空促中日外交有成！　黃秋生轟：小心摔死這肥妹

捧蒼井空促中日外交有成！　黃秋生轟：小心摔死這肥妹

7/28 20:48

熱門影音

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
《眾生相》保護級預告

《眾生相》保護級預告

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

看更多

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

SWAG也向家寧招手！本人態度曝…男網紅出事「黏女優取暖」補錢坑

13分鐘前0

11月20日星座運勢／雙魚座財氣穩定得財　射手座工作需防小人

14分鐘前20

言情天后席絹震撼封筆！發出「最後一封情書」：純文字創作失去人群

1小時前1

曾當金城武光替！丁禹兮《山河枕》爆紅激戀宋茜　「叔嫂禁忌戀」結局虐哭網

1小時前0

不愛李沐愛歐爸！宋柏緯認了對振永「動心」　羞曝片場視角：帥到讓我錯亂

1小時前23

金馬最佳動畫短片得主陳嘉言《彌河上的荒野》　奪2025金馬創投會議百萬首獎

2小時前1

歐洲電影獎入圍揭曉！《情感的價值》6提名大贏家　娜塔莉波曼監製動畫也入列

8小時前22

瑀熙去美國「在機場遇到黑車」　驚險過程嚇壞她：怕載去賣掉

9小時前21

Lady Gaga昔拍完《巨星》精神崩潰！　鬆口認現階段想當媽

9小時前714

賓賓哥道歉了！未經同意校園直播拍國中生「遭校長怒制止」行為惹議

讀者迴響

熱門新聞

  1. 3年前姐姐生病離開　吳念軒拍戲療傷
    10/31 19:06
  2. 想巧遇！慶典突現「小臉韓男星」維持秩序
    6/2 14:38
  3. 獨／柯震東糗遭威尼斯鳥屎攻擊
    9/9 20:17
  4. GOT7榮宰唱世越號罹難高中生創作
    4/16 13:42
  5. 韋佳德錄廣播「覺得丟臉」神展開
    6/15 16:17
  6. 奧斯卡／《逃出絕命鎮》邪笑女傭變仙女
    3/5 08:33
  7. KIMIKO剪髮PO網　性感睡衣曝光！
    11/14 16:45
  8. 直擊／家人獻聲讓戴愛玲淚崩
    7/9 22:50
  9. 小澤瑪利亞爆：愛「剛硬man男」
    10/15 12:26
  10. 有一種愛情叫劉寅娜和李棟旭！
    3/7 10:57
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合