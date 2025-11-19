黃明志捲命案「公開求職」　雪碧開酸：沒錢你還有條命

記者王靖淳／綜合報導

歌手黃明志被爆出牽涉網紅謝侑芯猝逝案之中，13日他在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），事後透過社群發文悼念，同時也坦言，原本排到明年底的工作行程，已全數被取消，頓時陷入無收入狀態，並在文末公開找工作。貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論。為此，謝侑芯生前好友雪碧今（19）日也在臉書發文談論此事。

▲黃明志（圖左）、雪碧。（圖／翻攝自Facebook）

雪碧今（19）日在臉書轉發黃明志的臉書貼文，並怒轟：「沒錢，你還有條命啊，還可以創作歌曲，還可賺錢，而芯現在是有錢的人沒命花。」她也向黃明志喊話，要他為謝侑芯的死負責，「如果她沒有因為你出國呢，是不是人就好好的在台灣？」最後，她更對黃明志提出請求：「可以請你用最大誠意回來祭拜芯嗎？」並感嘆：「死去並不可怕，最怕就是被大家遺忘！」

▲雪碧發文酸黃明志。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛）

此前，黃明志17日透過社群發文，坦言案件還在審理中，且報告也還沒出來，導致他本來排滿的工作，已經被取消到明年底。走投無路的他更公開求職，表示幕後工作的可以找他做，甚至喊話外界：「或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖哩、洗黑鍋、還會裝鐵窗，如果不會的，我可以學，有收入就好了。」