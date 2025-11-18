黃妃驚爆「被經紀人欺騙」！　揭不敢跟老公、兒子訴說原因

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后黃妃將在12月26、27日在台北國際會議中心盛大開唱，也是出道25年的她首次舉辦大型個人演唱會，今（18日）她和陳怡婷、郭忠祐出席記者會，向來低調的她直呼很緊張，又好氣又好笑的說，自己這次開唱是被經紀人「騙」來的。

▲出道25年的黃妃將首次開大型個唱。（圖／記者周宸亘攝）

黃妃說，一開始經紀人說是三個人一起唱，「一開始沒講是跟誰，我不知道我要唱這麼久。」原以為是參加拼盤演出，只要表演40分鐘，沒想到最後變成1個多小時的主秀，且經紀人還說合約已經簽好不能反悔，讓她一度傻眼到不想和經紀人說話，最近都在拼命說服自己，表示要向一起演出的陳怡婷和郭忠祐討教。

容易緊張的黃妃，一直沒將開演唱會一事跟家人講，也不打算帶兒子來，「萬一家人來，我會更緊張，因為看到他們，我情緒會上來就會掉眼淚。」但前陣子老公曾問她是不是要開演唱會，她雖立刻否認，但猜測家人應該早就知道，只是知道她會緊張，因此沒追問。

▲黃妃直呼要向郭忠祐、陳怡婷請益。（圖／記者周宸亘攝）

首次舉辦大型演出，黃妃坦言最擔心唱歌時呼吸控制不好，且因季節交替，她原本就支氣管不舒服容易氣喘，雖然有擴張器和藥物舒緩，但她發現會導致喉嚨過度乾燥乾掉，前陣子兒子罹患A流住院，心疼之餘也擔心自己被傳染，因此這陣子特別小心，為了備戰演唱會除透過超慢跑來鍛鍊體態，假日也會陪兒子騎腳踏車。

黃妃過去曾說，只要拿3座金曲獎就開個人演唱會，經紀人也透露不少廠商邀她舉辦台北小巨蛋以及高雄巨蛋個人演唱會，但她今笑說：「要連續三屆才可以。」而過去總是一年一片的她，今年改成明年初才發片，坦言和今年金曲獎槓龜有關，表示唱片公司老闆怕她信心被打擊，這次專輯歌都是給老闆挑選，自己沒有介入。