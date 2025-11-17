小禎首談交往小7歲廚師男友細節！　「3個月密聊→雙向奔赴」甜喊：很幸福

記者孟育民／台北報導

藝人小禎與前夫李進良於2019年簽字離婚，日前大方認愛小7歲的廚師男友 Alan，甚至已帶著男友見爸爸胡瓜，感情相當穩定。她近期在 Podcast《禎甄要chat內》首次暢談這段戀情，透露兩人是透過朋友介紹而結識，密集聊天長達3個月，逐漸從分享日常、互相陪伴，走向穩定交往，「他希望我們的關係是好朋友、好夥伴、好情侶。」

▲小禎首公開和男友交往細節。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）



小禎回憶，兩人第一次見面是在今年2月，雖然是朋友介紹，但 Alan 當時根本不知道對象是小禎，甚至已準備放棄談戀愛，打算專心在事業上，直到見到本人還嚇了一跳。兩人因為是友人牽線，除了吃過一次飯，前期只有在 IG 上聊天、完全沒見面，卻在訊息往來中感受到 Alan 的真誠，「他是真心想了解你，聊久了就變成習慣。」

小禎也坦言：「第一次見面非常短暫，只有兩小時，也沒有深度認識。一開始坐下來，我也沒有特別感覺，但他真的乾淨、很帥！」雖然當時還沒火花，但卻被對方「打翻蛋糕」的舉動逗樂，直到回家都還在笑；她說不出曖昧從何時開始，卻同樣清楚「彼此都有感覺」。

▲小禎言談充滿幸福。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）



她透露，兩人都有強烈的分享慾望，從認識開始話題就沒斷過，連上廁所都會忍不住互相更新進度。Alan 也給足她安全感，即使工作再忙，也會抽空報備、保持聯繫。小禎感動表示：「他在忙碌的時候還想著你。他讓我看到安全感是能被建立的，當教科書上的事情在你面前真實發生，就會覺得這個人真的很特別！」如今她感受到的是雙向奔赴的愛情，也被對方用心珍惜，直言現在非常幸福。