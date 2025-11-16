直擊／SJ利特、藝聲全哭了！銀赫哽咽講不下去：粉絲幫我們填滿大巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王SUPER JUNIOR最新巡演「SUPER SHOW 10」連續3天在臺北大巨蛋舉辦，全台E.L.F.（粉絲名稱）總動員為他們飛起60台無人機，既是臺北大巨蛋首例，也讓9位成員看到震撼不已。銀赫哭到講不下去，輪到他講話時，他哽咽地說：「收到太大感動了，我忘記我要講什麼了，我們跟台灣累積非常多回憶，就產生一些特別的情感。」看到現場3萬名觀眾坐滿大巨蛋，他再次哭出來：「謝謝大家幫我們填滿。」

▲台灣E.L.F.應援超狂，SJ哭成一片。（圖／讀者提供）



銀赫感性回憶過去SJ-M在台活動時，「大概15年前我們SJ-M在這裡活動，大家為我們創造出非常多的紀錄，令我感謝的是，這麼大的空間場地，粉絲幫我們填得滿滿」，語至此他當場哭出來，哽咽說著「這也是很感謝的心，不好意思我情感上來了」。銀赫整理完情緒表示「反正就是3天跟我們在一起非常謝謝你們，我會用這份力量，剩下巡迴會繼續努力，老婆謝謝大家我愛你們」。

圭賢也被感動氣氛感染，「你們今天辛苦了，摸摸，下週會有新專輯，今天我來唱一下」，首度暴雷新歌給台灣E.L.F.唱，接著說到「我想跟你們一起變老，會和我一起嗎？我一直喜歡你們」。

始源則約定「很多人對於我們在台灣有這麼高人氣感到很驚訝，就連後輩們，看著我們20週年也得到很多養分，你們（粉絲）的應援代表願望與希望，還有剛剛為我們展示的彩虹是象徵我們的約定，我們希望與祈願成為約定的瞬間，可以成為下一個世代後輩們的承諾與約定，希望未來也可以跟各位繼續大步前進，我永遠愛你們。」

厲旭感謝粉絲，「20年來以SJ身份活動，好像沒辦法忘記今天，我現在還是無法相信，居然有這麼多E.L.F.，這是我一輩子最自豪的事，在我們下次相見為止，我們要健康喔！愛你們」，神童則說：「我們所有人要健康才能長久相見，謝謝大家我愛你們。」

藝聲則是提起前陣子愛犬離世的事，「去完南美巡演回來，其實有發生一些事，就讓我想到很多事，多虧大家獲得安慰，我們在一起的時候不是理所當然的事，真的是非常非常珍貴的，我們這樣在一起的時候，可以再更常見面、更加相愛，各位，真的真心愛大家，我愛你們。」