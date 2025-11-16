向太想改遺囑「遺產不留給兒子」：沒有人有資格躺平　

記者張筱涵／綜合報導

「向太」陳嵐近日在節目中談及家族財務與遺產規劃時大方透露，自己與丈夫向華強正在考慮修改遺囑，甚至不排除 不把遺產留給第二代，而是直接給第三代。她強調這並非針對任何一位子女，而是「一視同仁」，希望後代不要躺平、不努力。

▲向太。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）



向太在節目中表示，她曾與向華強討論過：「我們要不要改（遺囑），第二代我不給，我只給第三代。」她透露丈夫也支持這個想法，「我說你不給就通通不給，我不是只不給小兒子。」主持人聽聞驚訝回應：「都不給，一視同仁。」向太則爽快地說：「對啊，我不這樣嚇唬他們，他們不努力工作，躺平？沒有資格躺平。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她進一步解釋，自己認為沒有人有資格不努力，「我都沒資格躺平。」談到原因時，她提到近年醫療科技快速進步，「以現在科學的發展，只要多活五年，五年之內的所有科技都會讓我們受益，你活過這五年，你就可能變成 120 歲。」

向太表示，正因對長壽與科技發展抱持信心，她認為人應該「開心地花錢」，並且做好足以支撐未來五、六十年的財務準備。「你要夠錢用，你才可以多享受幾十年壽命。」她也向觀眾寄語：「不忘初心，方得始終。」希望大家將財富規模控制在「能活到 120 歲的合理範圍」。

她強調，未來醫療科技普及後，人類有望普遍活到 120 歲以上，因此財務、生活與人生規劃都必須提早思考，「理好財，你到 120 歲就能很舒服地過生活。」