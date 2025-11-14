直擊／SJ高喊集體來台灣住！唱到深夜11點　希澈：身為SJ很幸福

記者吳睿慈／台北報導

「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」14日來到臺北大巨蛋，他們從出道曲〈Twins (Knock Out)〉唱到〈U〉、〈Black Suit〉、〈SUPERMAN〉，首首都是經典，就連後輩威神V也驚喜到場，而E.L.F.創造的奇蹟排字應援在大巨蛋首次成功，成果發表會圓滿結束，9位成員感性致謝歌迷的支持，陪他們寫下3天大巨蛋的紀錄，銀赫更說：「傳說中的SUPER JUNIOR人氣，我們終於用雙眼見證了。」氣氛超感性。

▲SJ唱到深夜11點。（圖／讀者提供）



SUPER JUNIOR在唱完〈Marry U〉、〈Full Of Happiness〉後，9人再度登上花車繞場大巨蛋，他們看清楚每一位粉絲的臉，趁著這段近距離互動熱情揮手，重新回到舞台後，3萬名粉絲動員準備翻字應援，舉起排字「好奇的話，明天跟你說」，令利特好奇喊著「你們要說我才會知道啊」，粉絲成功埋下明天伏筆。

特別的是，他們的後輩威神V錕、肖俊特別到場，大螢幕照到兩人，全場震驚不已，厲旭則虧：「如果是我自己要辦演唱會，前一天不會去別人演唱會，你們演唱會彩排ok嗎？我們之後會去看你們演出的！」

▲SJ帶來多首經典曲目。（圖／讀者提供）



演唱會來到尾聲，9位成員穿上主辦單位「遠雄創藝」送出的衣服，神童大喊「我愛你們明天見」，東海想要留下所有人的歡呼聲，於是他拿出手機拍下3萬人的尖叫，始源用中文呼籲：「回家注意安全，夢裡面見面，我們永遠愛你們。」圭賢感性表示「謝謝你們一起唱、一直陪我們，你們超棒的，我們能做這麼久是因為你們，只要有E.L.F.我就會堅持下去」。金希澈也說：「今天是禮拜五還來了多人，我再次認知道身為SJ是多幸福的事，我好羨慕E.L.F.，可以看到SJ這麼性感的表演。」

▲SJ與粉絲相約明天見。（圖／讀者提供）



銀赫接著說：「其實上次巡迴時，我們說『前進大巨蛋吧』，其實只是無心說出的一句話，但沒想到真的能來，傳說中的SJ人氣，我們終於用雙眼見證了。」利特則表示，「我這個月半個月都在台灣，那就代表我在台灣做這麼多事，有個人對我這樣說，台灣人喜歡有人情味的人，那個就是我、也是我們SJ。」神童此時大喊「我們一起來台灣住好了」，引起全場熱烈尖叫聲。最後利特大喊「我們寫下歷史一頁，就像是在KKBOX創造紀錄一樣，還有在大巨蛋輝煌的3天，我們會用盡全力回報，明天會帶來更精彩的演出給大家」，相約明天見。