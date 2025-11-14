ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃明志悼謝侑芯「拍OF不是不正經的人」　雪碧發聲：最後的體面

記者王靖淳／綜合報導

網紅謝侑芯上個月被發現猝逝馬來西亞飯店的浴缸內，其中歌手黃明志被爆出牽涉其中，昨（13）日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），而他今（14）日也透過社群發聲。為此，謝侑芯生前好友雪碧（方祺媛）在看完黃明志的文章後，透在臉書發聲了！

雪碧坦言自己在連日的風波後，已是身心俱疲，「事情過那麼多天了，我累了，芯也累了，她只是難過沒辦法繼續在這個世界上過美好的生活！」她也向所有仍為此事爭論不休的人喊話：「其實追究跟漫罵已不是解決問題的方法！」

▲黃明志。（圖／翻攝自Facebook／Namewee黃明志）

針對黃明志在獲釋後發文稱「拍OF不代表她就是不正經的人」，雪碧也表示了讚同。她指出，「黃最後的一句，就是給芯最後的體面」，因為她認為謝侑芯的單純是大家都知道的，並在文末喊話：「一切警方會調查，逝者已逝給活著的人跟家屬一點尊嚴吧！而我們周遭的朋友該是前進的時候，好好過好我們的生活。」

▲雪碧針對黃明志的文章分享個人看法。（圖／翻攝自Facebook／真雪碧無雙ss）

