28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

▲AV女優中尾芽衣子驚傳過世，好友發文證實。（圖／攝自中尾芽衣子的X）

記者張鈜閔／綜合報導

日本AV界傳震撼消息！28歲AV女優中尾芽衣子驚傳過世，好友聖妃羽里(聖ひばり)沉痛宣布遺憾消息。

資深AV女優聖妃羽里昨(11/13)在X發長文，證實好友中尾芽衣子已過世，她表示，中尾芽衣子對她來說就像是個可愛的妹妹，私底下常會約出去玩、講電話，但近來比較少聯絡，是因為自己有些個人事件不想牽連她，想不到再次關心，已經是天人永隔。

聖妃羽里自責，認為是因為自己沒有察覺，「如果我能注意到，並陪在她身邊，也許就能避免這樣的結局」，哀痛向中尾芽衣子道歉「我完全沒有為她做任何事情。真的非常對不起。」

聖妃羽里也透露，她猶豫許久不知是否該繼續隱瞞，但她一想到若不把這件事說出來，反而像是讓中尾芽衣子直到最後都孤零零地一個人，於是決定告訴大家，讓粉絲們知道真相，並好好記住她，最後向中尾芽衣子喊話「おめ醬，今後也依然會是我重要的朋友！我真的非常非常喜歡你。」

▲AV女優中尾芽衣子驚傳過世，好友發2人合照悲痛證實。（圖／攝自聖ひばり的X）

AV達人一劍浣春秋也在部落格發文表示，聖妃羽里前陣子有在討論AV女優精神衛生的問題，認為這一塊始終沒有得到大家重視，甚至偏激表示「也許讓女優們保持精神安定會讓某些人感到不安吧」，認為中尾芽衣子是輕生的可能性很大，「衷心，期盼中尾芽衣子安息」。