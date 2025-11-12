粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

▲粿粿拍攝長達17分鐘影片，解釋為何和范姜婚姻破局原因。（翻攝自粿粿IG）



圖文／鏡週刊

本刊傳訊關心粿粿近況，她則首度向媒體回應並表示：「現在都交給雙方律師處理了，謝謝關心，也辛苦你們了。」另有說法，之所以范姜彥豐選擇拍片爆料，除了私下和解金額談不攏，粿粿搬錢救王子之外，還有范姜家人被扯入。

回顧「小王」被抓包到爆料影片曝光期間，王子其實一直向范姜彥豐表示想要分期付款，他和粿粿兩人也不斷向范姜彥豐誠心道歉，於是「婚後夫妻兩人的收入和房產加總所得的一半數字」從一開始傳的3,000萬，還有1,600萬，最後好不容易協商到以800萬元成交，但是仍然破局的細節也曝光。

加上當時粿粿一度有意出錢幫王子付錢，不過提出需要范姜彥豐的家人作保，內容則是若未來相關的新聞被曝光，范姜家人必須賠償相對應的金額，所以最後並未得到同意。另一方面，由於范姜彥豐和粿粿婚後業配工作所得，大部分都進粿粿所成立的工作室帳戶，以法律上來說，范姜彥豐若要求剩餘財產一半的分配，可能不是那麼容易。

▲粿粿（左）懷孕後，和范姜（右）兩人還曾甜蜜舉辦性別趴。（翻攝自粿粿IG）



參與其中過程的親友透露，其實3人都不是什麼壞人，就只是在不對的時間做了不對的事，每次協商王子也都態度很誠懇地向范姜彥豐道歉，粿粿自己也寫過親筆的道歉信，只是最後仍然沒有達成協議。而出軌情事被掀出後，有一說粿粿奔向王子、拒絕再和范姜彥豐聯繫，或者協商，也有傳聞她跟王子也暫時保持距離，更有傳兩人因為不倫曝光而情變。

▲范姜對粿粿的影片提出反擊，她從美國回台後就主動提出離婚。（翻攝自范姜彥豐IG）





