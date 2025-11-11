狂粉揚言「去民視打死王瞳」本人露面親揭現況　認2天前差點碰面

記者黃庠棻／台北報導

女星王瞳出道超過20年，近年在本土劇有亮眼表現，包含《多情城市》、《市井豪門》、《愛的榮耀》以及近期播出的民視高收視八點檔《好運來》都有精彩演出，10日她與宮美樂、蔡允潔與女兒一同到林口「國家檔案館」參與導覽活動。

▲王瞳、宮美樂出席「國家檔案館」參與導覽活動。（圖／民視提供）

王瞳在10月時差點以社會案件登上新聞版面，原來是有瘋狂粉絲到民視揚言「我要去民視打死王瞳。」10日她出席活動時被問到此事，表示該名粉絲疑似是「特殊的孩子」，比較沒有辦法正常溝通，被問到是否會因此害怕，她表示若對方能夠正常講話，自己都還能接受。

不僅如此，王瞳透露這名粉絲前兩天還有現身教會幫忙，但她剛好到宜蘭表演，大家若看到對方精神狀況較不穩定，就會保持距離。不過，她也認為這名粉絲平常其實都可以正常與人互動，只是當時可能受到其他網友激怒，生氣之下才會說出攻擊性字眼。

所幸，王瞳現在與宮美樂同居，除了工作之外私下也都會膩在一起，放假更會相約去看展覽，兩人都表示沒有追求者，不過王瞳坦言自己會收到一些異性關心的訊息，但也類似傳長輩圖，會被要求「女神傳個自拍照」，但她就不予理會。