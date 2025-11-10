樂天女孩泳池照太犯規！　彭彭藍色比基尼「罕露性感」氣勢殺出重圍

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」推出全新力作《RAKUTEN GIRLS 2026桌曆》，再度掀起粉絲搶購熱潮。除了本土成員的魅力全開，今年最大亮點莫過於「三本柱」韓籍成員首度推出個人桌曆，成為球迷們眼中的必收夢幻逸品。而今年剛加入樂天女孩的學妹彭彭，更以黑馬之姿衝進銷售排行榜，展現驚人氣勢。相比去年成績，溫妮則奪下「最佳進步獎」，而人氣女孩Kira的銷量也緊追在「三本柱」之後，展現全方位的魅力。

▲溫妮奪下「最佳進步獎」。（圖／樂天桃猿提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Kira人氣扶搖直上。（圖／樂天桃猿提供）

今年棒球季才初登場的彭彭，以清新短髮和甜美笑容圈粉無數，甚至因與學姊Mika神似，被稱作「樂天雙胞胎」。在《RAKUTEN GIRLS 2026桌曆》中，彭彭以一襲性感的藍色連身比基尼亮相，她透露，拍攝地點是在彰化一座久未對外開放的泳池，「雖然戶外拍攝超多蚊子、又沒有空調，真的很熱。」她笑說：「雖然我覺得蠻性感，但也不會色情，希望大家能看到不同樣子的我。」

▲彭彭身穿藍色連身泳裝，展現不同面貌。（圖／樂天桃猿提供）

面對學姊們紛紛祭出「實戰球衣」等超狂福利催買氣，彭彭也不遑多讓，推出兩種版本的私藏拍立得回饋粉絲。她說，雖然以前有外拍過一段時間，第一次推出實體版桌曆裡面的照片，大部分是過去拍照累積的作品中挑出來的，這次首戰就有好成績，很謝謝粉絲們的支持。