王心凌發吳克群好人卡　揪友聚餐填感情空白…鬆口最親密伴侶

▲11月5日14：42，王心凌結束公益活動記者會後，在工作人員陪同下返家。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊



「甜心教主」王心凌因「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」行程滿檔、到處飛行，日前她受訪還自稱最親密的伴侶就是「工作」！也間接否認了與吳克群舊情復燃的傳聞。本刊直擊她收工後，身邊確實只有工作人員陪伴，聚餐完後再獨自返家，印證了她的單身宣言。

今年9月，有讀者直擊王心凌和吳克群一同搭飛機出國，但全程都黏進黏出，無論在機上還是落地後，肢體互動就像熱戀的一對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王心凌（右）稱吳克群（左）是多年好友，否認戀情。（圖／翻攝自吳克群台灣後援會）

酒足飯飽 無戀愛舉動



不過王心凌上週出席記者會被問到這題，只表示彼此不需要多言，認為「好朋友其實也不用說太多。」至於吳克群有沒有可能成為終身伴侶，王心凌則說：「他一直都是我很好的朋友。」再度以好友帶過。

▲王心凌日前出席記者會，表示現在工作是自己最親密的伴侶。（圖／鏡報提供）

11月5日下午，王心凌結束活動後，搭乘黑色賓士保母車離開會場。車隊一路開往經紀公司所在的大樓，停留約2小時後，王心凌更換服裝，在助理陪同下搭乘多元計程車離開公司返回住家。到了晚上5點多，王心凌再次出門，搭車前往台北市大安區高級日料店，她當晚身穿休閒服裝，打扮低調，與7、8名男女友人同桌用餐。

▲11月5日17：09，王心凌回到家後換上輕便裝扮，準備和友人聚餐。（圖／鏡週刊提供）

▲11月5日22：18，一行人吃完晚餐後，在門口閒聊，陪同王心凌（右二）等計程車。（圖／鏡週刊提供）

聚餐過程氣氛輕鬆，眾人邊聊邊笑，期間也不時有人舉杯。據現場觀察，席間王心凌並無疑似戀愛的對象和舉動，與友人互動自然，顯示關係單純。當晚10點多，酒足飯飽後的她與眾人走出餐廳，站在門口邊聊天邊等待多元計程車來，然後搭了約10分鐘的車回到家中，當她發現本刊正在拍攝，還回頭燦笑揮手道別。

▲11月5日22：33，王心凌獨自搭車返回到家中。（圖／鏡週刊提供）

▲11月5日22：34，王心凌發現本刊後，還特意回頭揮手道別。（圖／鏡週刊提供）

人氣強勁 歲月無損魅力



王心凌近日忙於巡演尾聲的準備。她透露，雖然演唱會行程緊湊，但會利用空檔與媽媽相聚，雖然事業正值高峰，但感情狀態依舊空白。

對外界關心的戀情動向，王心凌回應：「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶。」王心凌的「SUGAR HIGH 2.0」巡演從去年起跑，橫跨亞洲與北美多地。最終場預定明年1月於台北小巨蛋舉行，門票甫開賣即被秒殺，顯示她多年來的人氣依舊強勁。至於新專輯進度，她坦言「還沒有眉目」，暫時未定檔期。

▲王心凌（左）的巡迴演唱會，將在明年初舉辦最終場。右為潘瑋柏。（圖／翻攝自王心凌IG）



更多鏡週刊報導

單身不落單／52歲影后分手小16歲男友 曝光滑雪旅行近況！素顏超凍齡

鏡爆焦點／機場同進同出 王心凌被爆復合吳克群

情感摔一跤／王心凌遭「美工刀」刺傷慘背小三罵名 九把刀扶正周亭羽去腥