專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

記者黃庠棻／專訪

男星炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》，主打真實、不迴避的內容，節目從他的生活與觀點出發，紀錄他「怎麼看世界、結交哪些朋友、又如何選擇過更精彩的人生」。近日，他接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了自己跨界YouTuber後的最新動向。

▲炎亞綸以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》。（圖／大浪娛樂提供）

炎亞綸與鬼鬼（吳映潔）是演藝圈中知名的好友，怎料近期卻被發現已悄悄退追女方，在《ETtoday星光雲》訪問時，他笑說「這個真的有這麼重要嗎？」同時分享了自己對友情的看法，坦言「朋友相處多是分享煩惱，真實的累積比較重要」，認為只是「退追社群軟體而已」，並不是太大的事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炎亞綸被發現退追鬼鬼。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

談到鬼鬼，炎亞綸透露在對方8月生日時有傳訊息約吃飯，後來雙方時間對不上，因此一直沒有約成功，直言「她可能也忙吧，不覺得『退追』這種事情有什麼關係」，加上自己也多了CEO身份，其實也相當忙碌，坦言「我們兩了各自在成長」。

▲炎亞綸認了已許久沒跟鬼鬼聯絡。（圖／記者周宸亘攝）

在《我偷偷升級》的某一集中，炎亞綸與唐綺陽對談，聊到友情時，他回憶一位認識20年的好友突然斷聯，語氣中透露遺憾，甚至紅了眼眶。而他在接受《ETtoday星光雲》專訪時也默認了該位好友正是鬼鬼，他直言「我心裡的感情對於很多人都很重，但很多人無法立即理解，我也不太懂得如何表達」，強調「她在我心裡還是很重要的朋友」。

▲炎亞綸認了已許久沒跟鬼鬼聯絡。（圖／記者周宸亘攝）

此前，鬼鬼在參與活動時也被問到與炎亞綸的現況，當時她也低調透露雙方確實減少聯絡，因為自己當媽媽之後把生活重心都放在家庭，坦言生活一直在變化，不會去強求「一定要黏再一起才是朋友」，直言「他是我的朋友，我可以放在心中。」

▲炎亞綸成為CEO後相當忙碌。（圖／記者周宸亘攝）

另外，炎亞綸自從宣布升格CEO之後，便忙著與大老闆籌備資金，較少活躍於演藝圈活動，但他驚喜宣布自己的下一步動向，預計將在11月推出新歌，回歸歌手身份，大方透露「歌曲滿赤裸的」，被仔細詢問是哪一方面赤裸，他也露出神秘笑容說道「就是我近幾年的私生活」。

▲炎亞綸將會發新歌。（圖／記者周宸亘攝）

至於戲劇作品，炎亞綸透露自己本來年底有要拍攝的客串作品，但因為今年景氣非常差，常常有說要開拍的作品，最終都會延後或是喊卡，因此近期並沒有演戲的計畫。

▲炎亞綸以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》。（圖／大浪娛樂提供）