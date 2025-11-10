ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「泫雅暈倒」發文報平安！
「不適合結婚」的3種人！
「鷹眼」陷性騷風波！
專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

記者黃庠棻／專訪

男星炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》，主打真實、不迴避的內容，節目從他的生活與觀點出發，紀錄他「怎麼看世界、結交哪些朋友、又如何選擇過更精彩的人生」。近日，他接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了自己跨界YouTuber後的最新動向。

▲▼炎亞綸 。（圖／大浪娛樂提供）

▲炎亞綸以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》。（圖／大浪娛樂提供）

炎亞綸與鬼鬼（吳映潔）是演藝圈中知名的好友，怎料近期卻被發現已悄悄退追女方，在《ETtoday星光雲》訪問時，他笑說「這個真的有這麼重要嗎？」同時分享了自己對友情的看法，坦言「朋友相處多是分享煩惱，真實的累積比較重要」，認為只是「退追社群軟體而已」，並不是太大的事情。

▲炎亞綸開玩笑說和鬼鬼結婚。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

▲炎亞綸被發現退追鬼鬼。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

談到鬼鬼，炎亞綸透露在對方8月生日時有傳訊息約吃飯，後來雙方時間對不上，因此一直沒有約成功，直言「她可能也忙吧，不覺得『退追』這種事情有什麼關係」，加上自己也多了CEO身份，其實也相當忙碌，坦言「我們兩了各自在成長」。

▲▼炎亞綸【炎宇宙@aayan1120 演唱會】。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸認了已許久沒跟鬼鬼聯絡。（圖／記者周宸亘攝）

在《我偷偷升級》的某一集中，炎亞綸與唐綺陽對談，聊到友情時，他回憶一位認識20年的好友突然斷聯，語氣中透露遺憾，甚至紅了眼眶。而他在接受《ETtoday星光雲》專訪時也默認了該位好友正是鬼鬼，他直言「我心裡的感情對於很多人都很重，但很多人無法立即理解，我也不太懂得如何表達」，強調「她在我心裡還是很重要的朋友」。

▲▼炎亞綸專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸認了已許久沒跟鬼鬼聯絡。（圖／記者周宸亘攝）

此前，鬼鬼在參與活動時也被問到與炎亞綸的現況，當時她也低調透露雙方確實減少聯絡，因為自己當媽媽之後把生活重心都放在家庭，坦言生活一直在變化，不會去強求「一定要黏再一起才是朋友」，直言「他是我的朋友，我可以放在心中。」

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸成為CEO後相當忙碌。（圖／記者周宸亘攝）

另外，炎亞綸自從宣布升格CEO之後，便忙著與大老闆籌備資金，較少活躍於演藝圈活動，但他驚喜宣布自己的下一步動向，預計將在11月推出新歌，回歸歌手身份，大方透露「歌曲滿赤裸的」，被仔細詢問是哪一方面赤裸，他也露出神秘笑容說道「就是我近幾年的私生活」。

▲▼炎亞綸 大浪娛樂發布會。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎亞綸將會發新歌。（圖／記者周宸亘攝）

至於戲劇作品，炎亞綸透露自己本來年底有要拍攝的客串作品，但因為今年景氣非常差，常常有說要開拍的作品，最終都會延後或是喊卡，因此近期並沒有演戲的計畫。

▲▼炎亞綸 。（圖／大浪娛樂提供）

▲炎亞綸以個人視角經營的YouTube頻道《我偷偷升級》。（圖／大浪娛樂提供）

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了
明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了
王柏傑拍戲缺席宣傳　林柏宏傳訊催：該上班了

王柏傑拍戲缺席宣傳　林柏宏傳訊催：該上班了
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光

蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作
Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

